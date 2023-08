Der Traum vieler Mallorca-Urlauber, noch öfter von Deutschland auf die Insel starten zu können, wird bald wahr. Denn die Fluggesellschaft Eurowings erhöht ihr Angebot in Nordrhein-Westfalen. Am Flughafen Paderborn-Lippstadt werden in der Sommersaison 2024 noch mehr Flieger Richtung Mallorca starten. Wie der Airport mitteilt, fliegt Eurowings im kommenden Jahr von April bis Oktober nahezu durchgehend zweimal am Tag nach Mallorca. Inselliebhaber müssen auch nicht mehr lange warten, denn: "Ab sofort ist bereits ein umfangreiches Flugprogramm nach Palma de Mallorca für den Sommer 2024 in den Reisebüros und im Internet buchbar”, so der Flughafen in einer Pressemitteilung.

Und wer dem kalten und nassen Herbst und Winter in Deutschland entfliehen möchte, hat ebenfalls gute Chancen am Flughafen Paderborn-Lippstadt. Auch im Winter-Flugplan, der von November 2023 bis Ende März 2024 gilt, wird Eurowings vertreten sein. In diesem Zeitraum gehe es mit einer kurzen Unterbrechung viermal pro Woche nach Palma de Mallorca. "Wir freuen uns sehr darüber, dass Eurowings die Verbindungen von unserem Flughafen nach Mallorca weiterhin intensiv pflegt. Das frühzeitige Bekenntnis unseres langjährigen Partners gibt insbesondere auch Frühbuchern die Gelegenheit, sich die gewünschten Flugtermine zu sichern", betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser. Der kleine Flughafen Paderborn-Lippstadt ist als Urlaubsflughafen bekannt. Die Fluggäste kommen aus der Region Ostwestfalen-Lippe, Südwestfalen sowie den angrenzenden Regionen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, beschreibt es der Flughafen selbst. Zum Leistungsangebot gehören neben Linien- und Touristikflügen auch Business- und Privatcharterverkehre sowie Luftfracht.