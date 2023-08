Ein nagelneues High-End-Kreuzfahrtschiff hat am Montag im Hafen von Palma de Mallorca festgemacht. Es handelt sich um die für lediglich 264 Passagiere konstruierte "Seabourn Pursuit", die sogar über eigene U-Boote verfügt. Die werden bei Luxusexpeditionen wie etwa an der Amazonasmündung, in Polynesien oder vor der Antarktis eingesetzt.

Ein 26-köpfiges Team aus Historikern und anderen Wissenschaftlern unterrichtet die solventen und belesenen Passagiere zudem über alle möglichen Themen. Die "Seabourn Pursuit", die mit 19 Knoten (35 Stundenkilometern) unterwegs ist, verfügt auch über Landungsboote, auf denen die Gäste zu faszinierenden Landschaften gefahren werden. Jede Kabine des in einer Werft in Genua gebauten Schiffs hat einen Balkon. Auf dem mit 170 Metern Länge eher kleinen Schiff wird auch großer Wert auf das Essen gelegt: In mehreren Restaurants werden die Passagiere mit Gourmet-Speisen aus allen möglichen Ländern vertraut gemacht, und das auch unter freiem Himmel. Das alles findet immer mit Live-Musik statt. Die Cocktailkarte gilt in der Branche zudem als besonders detailliert.