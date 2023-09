Immer mehr Urlauber kommen mit dem eigenen Pkw nach Mallorca. Demnach hat sich die Zahl der Fahrzeuge, die in den Häfen von Palma und Alcúdia von Bord gegangen sind, in nur vier Jahren mehr als verdoppelt. Nach Angaben der balearischen Hafenbehörde (APB) ist die Zahl zwischen 2019 und 2022 um 350.806 gestiegen.

Der Hafen von Alcúdia empfängt die meisten ausländischen Fahrzeuge, da er direkt mit der französischen Stadt Toulon verbunden ist, von wo aus die meisten europäische Touristen mit ihren eigenen Autos an Bord gehen.

Während vor der Pandemie 282.695 Fahrzeuge eintrafen, stieg diese Zahl im vergangenen Jahr, dem Jahr mit den aktuellsten und vollständigsten Aufzeichnungen, auf 633.501 an, was einer Steigerung von 124 Prozent entspricht. Die erhöhte Anzahl der Fahrzeuge könnte auch eine Einklärung für die teils vollen Straßen und daraus resultierenden kilometerlangen Staus sein.

Die Daten der Hafenbehörde berücksichtigen sowohl Personenkraftwagen, wie Motorräder, Autos, Lieferwagen und Busse, als auch Güter, hauptsächlich Miet- und Verkaufswagen. Die Zahl der Lastwagen, die ständig mit den Fähren kommen und gehen, um die einzelnen Inseln zu versorgen, sind aus den Daten ausgenommen.

In allen von der balearischen Behörde verwalteten Häfen der Inseln, zu denen auch der Port auf Menorca in Maó, auf Ibiza und La Savina gehören, ist der Zuwachs im gleichen Zeitraum sogar noch größer: von 548.968 auf 1.284.710 Fahrzeuge. Das bedeutet, dass in vier Jahren 735.842 Fahrzeuge mehr angekommen sind, was einer Steigerung von 134 Prozent entspricht.