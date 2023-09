Wenn es um die Grundlagen des Tourismus geht, verspricht er, dass er nicht wie ein Elefant im Porzellanladen vorgehen wird. Der konservative neue Minister Jaume Bauzà (Montuïri, 1972) geht davon aus, dass es bereits überwundene Debatten gibt, die zuvor für einen Teil der Branche und des politischen Spektrums tabu waren, wie etwa die Zahlung der Ökosteuer oder das Vorhandensein einer touristischen Sättigung. Ebenso versichert er, dass man das derzeitige Tourismusgesetz nicht abschaffen will, um reinen Tisch zu machen; Bauzà sieht den Text als eine sehr brauchbare Grundlage.

Sind wir uns einig, dass es eine touristische Sättigung gibt?

Ich bin der Meinung, dass es an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten der Saison eine touristische Sättigung gibt, die ich auf Juli, August und die letzten vierzehn Tage im Juni beschränken würde, wo wir Situationen vorfinden, die niemandem gefallen. Aber ich würde mich hüten zu sagen, dass die Balearen gleichbedeutend sind mit Überfüllung durch Touristen.

Die Hoteliers machen die touristische Vermietung und das illegale Angebot für die Überbelegung verantwortlich. Stimmen Sie dieser Diagnose zu?

So einfach ist das nicht. In den letzten acht Jahren ist die Zahl der Touristenplätze um 115.000 gestiegen, das sind 25 Prozent der Gesamtbelegung. Die Infrastruktur – Wasser, Straßen, Verkehr usw. – hat sich nicht im gleichen Maße verbessert wie der Tourismus gewachsen ist. Ein weiteres Problem ist das illegale Angebot, wir wissen nicht, um wie viele Orte es sich handelt. Und wenn wir uns die Wohnbevölkerung ansehen, so ist auch diese gewachsen: Ich glaube nicht, dass man dem Tourismus die Schuld für alle Probleme geben sollte, die wir in diesem Land haben.

In Ihrem Programm ist die Rede von einem Anstieg des Wertes und nicht des Volumens, aber auch von der Aufhebung des Moratoriums für die Anzahl der Orte und der Politik des Rückgangs. Gibt es eine Grenze für den Anstieg der Touristenzahl oder nicht?

Die PP war die erste Partei, die eine Begrenzung der Touristenzahl eingeführt hat, und das ist keine patrimoniale Botschaft der Linken. Wir kommen mit der Wahlverpflichtung, das Gesetz zu ändern, obwohl es auch wahr ist, dass das Moratorium nicht schlecht für die Ausarbeitung des Tourismusgesetzes ist, weil es keinerlei Druck gibt. Eines der Hauptmerkmale dieses Gesetzes ist, dass es den Austausch in den Vordergrund stellt: die Beseitigung veralteter, abgeschriebener und minderwertiger Angebote und deren Ersetzung durch andere, qualitativ hochwertigere. Wir wollen die Frage der Anzahl der freien Plätze zweitrangig machen; Qualität muss Vorrang vor Quantität haben.

Schaffen nicht zwei neue Gesetze in zwei Jahren mehr Rechtsunsicherheit?

Es ist wichtig, klarzustellen, dass wir hier keine Politik der verbrannten Erde betreiben: Wenn es positive Elemente des aktuellen und des vorherigen Gesetzes gibt, dann ist das erledigt. Im Ministerium arbeiten wir daran, die Auswirkungen der in den letzten 25 Jahren verabschiedeten Tourismusgesetze zu analysieren, und dies wird bei der Ausarbeitung der neuen Verordnungen berücksichtigt werden. Und zwar ohne Eile und mit größtmöglichem Konsens, damit die neue Regelung so lange wie möglich Bestand hat.

Werden Sie die Höchstzahl von drei Kreuzfahrten pro Tag in der Hochsaison beibehalten?

Wir glauben, dass wir den Kreuzfahrttourismus in der Hochsaison nicht steigern müssen.Wir untersuchen, wie wir in der Nebensaison wachsen können und wie wir sicherstellen können, dass die ankommenden Kreuzfahrtschiffe so nachhaltig wie möglich sind.

Die Generalitat de Catalunya hat eine Verschmutzungssteuer für große Kreuzfahrtschiffe angekündigt. Würden Sie etwas Ähnliches auch hier vorschlagen?

Wir werden dafür sorgen, dass die am wenigsten umweltschädlichen Kreuzfahrtschiffe bevorzugt werden, und wir wissen, dass die Unternehmen selbst daran arbeiten. Eine Steuer wie in Katalonien wurde noch nie vorgeschlagen, und sie liegt auch nicht in meiner Zuständigkeit.

Sie argumentieren, dass das Gesetzesdekret gegen Exzesstourismus ein Fehlschlag war.

Wir glauben, dass es noch viel Raum für Verbesserungen gibt. Seit seiner Verabschiedung ist es nicht gelungen, die negativen und viralen Bilder, die wir alle kennen, zu stoppen. Sie sollte durch vorbeugende Maßnahmen modifiziert werden, vielleicht sogar noch intensiver, indem man die Täter stärker ins visier nimmt.... Als ich von einem Scheitern sprach, bezog ich mich vor allem auf die Tatsache, dass das Dekret einer Unterkommission untersteht, die seit seiner Verabschiedung noch nie getagt hat und die der Inselregierung, den Gemeinderäten und der Delegation der Zentralregierung Vorschläge für Maßnahmen unterbreiten muss. Diese Unterkommission setzt sich aus politischen Parteien, Arbeitgeberverbänden, Nachbarschaftsverbänden zusammen. Es sind genau die Menschen, die vor Ort sind und die am meisten beitragen können.

Sie sind nicht einmal mit dem Namen des Dekrets einverstanden.

Die in jeder Hinsicht negative Terminologie nimmt mehr weg als sie hinzufügt und rückt bestimmte Freizeitgebiete und die dort tätigen Unternehmen in den Mittelpunkt.

Anwohner und Hoteliers beklagen, dass die Playa de Palma schon jetzt unregierbar ist, weil Unhöflichkeit und Kriminalität grassieren.

Wir haben Probleme wie den Mangel an Polizisten und die Schwierigkeiten, wegen der Lebenshaltungskosten weiterhin Verstärkung vom Festland zu bekommen. Es handelt sich um ein übergreifendes Problem, und wir sind die ersten, die auf die Ausmerzung dieser Verhaltensweisen setzen.

Die Debatte "Ökosteuer ja, Ökosteuer nein" ist bereits entschieden.

Sie ist nicht mehr zeitgemäß, was die Bezahlung betrifft; eine andere Frage ist der Zweck der Steuer.Wir sind der Meinung, dass sie für Umweltfragen und zur Verbesserung des touristischen Angebots verwendet werden sollte.Die öffentlichen Investitionen haben in einigen Bereichen nicht mit den privaten Investitionen Schritt gehalten.