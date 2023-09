Mallorca ist von zahlreichen Traumständen und romantischen Buchten umgeben. Dabei spielt es keine Rolle, wo man auf der Insel unterwegs ist. Doch wo gibt es türkisblaues Wasser und weißen Sandstrand? An diesen acht Calas werden Sie garantiert fündig.

Cala Vinyes

Der kleine Ort befindet sich im westlichen Teil der Insel und ist umgeben von steilen Felsklippen. Cala Vinyes gehört zur Gemeinde von Calvià. Der nächstgroße, nahegelegene Ort ist Magaluf und liegt etwa drei Kilometer von der Bucht entfernt. Der lediglich 60 Meter breite und 80 Meter lange Sandstrand ist von Palmen umgeben, die vor allem in der Mittagshitze und im Hochsommer kühlen Schatten spenden. Außerdem ist der übersichtliche Strand beliebt bei Familien mit Kindern, da das Wasser ruhig ist und flach ins türkisfarbene Meer verläuft. Für Urlauber, die sich ein Zimmer oder Apartment in den umliegenden Hotelkomplexen buchen, liegt der feine Sandstrand direkt vor der Tür.

Cala d'Or

Die "goldene" Badebucht befindet sich im Südosten von Mallorca und ist etwa 60 Kilometer von der Inselhauptstadt Palma entfernt. Der gleichnamige Sandstrand Cala d'Or ist von hohen Felswänden geschützt und wird aufgrund seinem flachen Abstieg ins Wasser vor allem häufig von Familien besucht. Aufgrund des kristallklaren Meeres eignet sich die Bucht auch zum Schnorcheln. Im nahegelegenen Ort gibt es zahlreiche Restaurants und Hotels sowie einen Yachthafen.

Cala Llombards

Die Bucht befindet sich im Osten der Gemeinde Santanyí zwischen den Orten Cala Llombards und Cala Santanyí. Sie erstreckt sich wie ein Fjord tief ins Hinterland hinein. Der mit feinem, weißen Sand bedeckten Strand fällt flach ins tiefe Wasser hinab. Umgeben ist die Cala Llombards von einer mit Kiefern und Pinien bewachsene Klippenlandschaft. Der Strand wird in den Sommermonaten bewirtschaftet und bewacht. Das türkisfarbene Meer lädt zu einem erfrischenden Bad oder zum Schnorcheln ein.

Die Cala Llombards überzeugt mit feinem Sandstrand und türkisfarbenen Wasser.

Cala Romántica

Die "romantische Bucht" hat ihren Namen nicht umsonst. Eigentlich heißt sie Estany d'en Mas, wird aber als Cala Romántica ausgeschildert. Die Cala mit dem nur 100 Meter langen, aber 160 Meter breiten, strahlend weißen Sandstrand liegt im Osten Mallorcas zwischen den Hafenstädten Porto Cristo und Portocolom. Der Strand ist übersichtlich und verläuft sanft ins türkisfarbene Wasser, weshalb er beliebt bei Familien mit Kindern ist. Der Strand verfügt über sanitäre Anlagen mit Toiletten und Duschen. In der Hochsaison wird der Cala Romántica von Rettungsschwimmern bewacht.

Cala Agulla

Die Cala Agulla ist ein langer, weißer Sandstrand im Nordosten der Insel. Dieser beliebte Strand in der Gemeinde Capdepera ist umgeben von einem Naturschutzgebiet. Die weitläufige Bucht besteht aus hellem Sandstrand und einigen felsigen Ecken am Rande des Wassers. Die Cala ist bei Bewohnern der umliegenden Gemeinden und Urlaubern beliebt und im Sommer entsprechend voll. An einem Ende des Strandes bieten Pinien, die fast bis ans Wasser reichen, Schatten. Am anderen Ende erreicht man über eine Treppe die belebte Cala Lliteras mit Hotels und Restaurants. An den felsigen Abschnitten der Meereslinie gelangt man nur schwer ins Wasser, an allen anderen Stellen ist das Baden problemlos.

Die Cala Agulla ist sowohl bei Einheimischen als auch bei Urlaubern beliebt.

Cala Portals Vells

Mit dem Auto fährt man ein gutes Stück, etwa vier Kilometer vom Kreisel in Magaluf entfernt. Die drei Sandstrände Sa Caleta des Portals Vells, Platja de Mago und die Platja del Rei bringen es zusammen auf 80 Meter Länge. Aufgrund der drei Calas wird sie auch "Drei-Finger-Bucht" genannt. Die familienfreundlichste der drei Buchten ist die Platja de Portals Vells, auch Sa Caleta genannt. Dort findet man neben feinen Sandstrand auch kristallklares, türkisfarbenes Wasser. Vor allem in den Sommermonaten machen dort zudem viele Boote Halt.

Portals Vells nennt man auch die "Drei-Finger-Bucht". Sie ist ein beliebtes Ausflugsziel.

Sant Elm

Sant Elm ist ein Fischer- und Ferienort am westlichsten Punkt der Insel. Der Strand unterteilt sich in zwei Abschnitte, der eine ist etwa 120 Meter, der andere um die 80 Meter lang. Die kleine Nachbarinsel Sa Dragorera liegt vor diesen Stränden und kann auch mit der Fähre besucht werden. Aufgrund des niedrig abfallenden Ufers ist auch dieser Strand besonders für Familien geeignet. Zudem befindet sich ein Spielplatz in der Nähe. Das türkisfarbene Wasser lädt zum Schnorcheln ein.

Cala Mendia

Die Cala Mendia gehört zur Stadt Manacor und befindet sich südlich von Porto Cristo. Ihr Markenzeichen ist ein leicht rosa Sand wie auf Sardinien. Der Strand fállt zunächst steiler ab, beim Hinausgehen steigt man dann auf eine Sandbank. Achtung. Bei hohen Wellen können Strömungen Badende aufs Meer ziehen.