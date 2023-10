Am 29. Juli haben sich so viele Menschen wie noch niemals zuvor an einem Tag auf Mallorca und den Nachbarinseln aufgehalten. Das teilte das balearische Statistikinstitut am Donnerstag mit. Genannt wurde die Zahl 2.079.756 Millionen. Damit wurde der vorherige Rekord aus dem August des Jahres 2017 (2.071.124 Millionen) überschritten.

Bei der am 29. Juli festgestellten handelt es sich um fast die doppelte Zahl der Insel-Einwohner – 1.218.441 Millionen. Auf die einzelnen Inseln verteilt, sieht es bei den Zahlen folgendermaßen aus: Der Rekord auf Mallorca wurde bereits am 28. Juli mit 1.494.187 Millionen Personen registriert. Auf Menorca und Formentera (225.200 und 35.612) wurde der Rekord am 29. Juli gemessen. Was Ibiza anbelangt, so wurden am 27. Juli mit 329.196 so viele Menschen wie noch nicht im laufenden Jahr gezählt. Vor 20 Jahren sah das alles noch ganz anders aus: Im Jahr 2003 wurden maximal 1.646.803 Millionen Menschen an einem Tag gezählt. Im Jahr 2013 waren es bereits 1.937.349 Millionen. Innerhalb des vergangenen Jahrzehnts stieg damit der sogenannte "menschliche Druck" um etwa zehn Prozent. Die Zunahme ist den Angaben zufolge nicht nur auf die immer mehr Touristen zurückzuführen, sondern auch auf die allgemeine Zunahme der einheimischen Bevölkerung.