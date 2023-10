Sonne, Strand und Meer: Für viele Menschen sind die Ferien die schönste Zeit des Jahres – vor allem, wenn sie nach Mallorca führen. Fast jeder dritte Deutsche fährt einmal im Jahr in den Urlaub, beinahe jeder Vierte sogar mehrfach. Flugreisen sind wieder voll im Trend, aber auch der Urlaub mit dem Wohnmobil sorgt weiterhin für volle Campingplätze. Doch zur Urlaubslust kommt häufig schnell der Urlaubsfrust.

Der Ärger fängt oft schon bei der Buchung an. Fast die Hälfte der Deutschen bucht ihre Urlaubsreise übers Internet. Auf unzähligen Vergleichsportalen lässt sich online nach dem vermeintlich besten Angebot suchen. Das ist praktisch, aber auch ziemlich undurchsichtig: Reisepreise wechseln, gefakte Bewertungen sind so gut wie nicht zu erkennen und zusätzliche Servicepauschalen, wie bei Flugbuchungen ohne hauseigene Kreditkarte, lauern versteckt am Ende der Buchung.

Vor Ort am Urlaubsziel wartet dann auch oft die böse Überraschung. Das Hotel sieht nicht so aus wie auf den Fotos im Internet. Oder das Ferienhaus, für das die Miete bereits bezahlt ist, gibt es gar nicht - weil man auf unseriöse Anbieter hereingefallen ist. Mit dem eigenen Wohnmobil zu reisen scheint da eine gute Alternative zu sein. Doch die Preise auf deutschen Campingplätzen sind deutlich gestiegen, Plätze sind rar und die Ausstattung der Anlagen lässt manchmal zu wünschen übrig.

Markt-Moderator Jo Hiller und sein Team sind auf deutschen Campingplätzen unterwegs und reisen auf die beliebteste Insel der Deutschen, nach Mallorca. Dort probieren sie Familien- und Singleangebote aus und decken mithilfe von Insidern und Kennern der Branche die Tricks der Reisebranche auf. Die Dokumentation „Die Tricks der Reisebranche” wird am Dienstag, 10. Oktober, ab 21 Uhr im SWR ausgestrahlt.