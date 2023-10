Das Cap Vermell Grand Hotel nahe Canyamel, das sich im Nordosten von Mallorca befindet, ist von niemand geringerer als der internationalen Organisation UNESCO mit einem Preis ausgezeichnet worden. Der Prix Versailles gilt als herausragender Architektur- und Designpreis und wird seit dem Jahr 2015 einmal pro Jahr vergeben.

Nach offiziellen Angaben sind bislang weltweit lediglich 108 Hotels damit geehrt worden, darunter drei in Spanien. Das Cap-Vermell-Hotel ist wie ein mallorquinisches Dorf an einem Berghang konstruiert worden. Es dominieren die Farben braun und weiß. Es hat fünf Sterne und verfügt über zwei Restaurants, in welchen Spitzenköche den Kochlöffel schwingen.

Mit dem Prix Versailles will man vor allem die Kreativität der Architekten auszeichnen. Antoni Mir, der Chef der Cap Vermell Group, äußerte sich dankbar über die Ehrung. Damit sei die anstrengende Arbeit des Teams belohnt worden. Man werde bei der zukünftigen Arbeit weiterhin den Designgedanken im Vordergrund belassen.

Das Cap Vermell Grand Hotel ist zudem eines von vieren auf Mallorca, das zu den "Leading Hotels of the World" gehört. Diese Gütesiegel wurde bereits im Jahr 1928 kreiert, in mehr als 80 Ländern ist es vertreten, und das mit 430 Edelherbergen. Um auf die Liste zu kommen, müssen die Betreiber Jahr für Jahr strenge Kontrollen über sich ergehen lassen.