Es ist kein Geheimnis mehr, dass Mallorca viel mehr zu bieten hat als Sonne, Strand und Buchten. Vor allem im Herbst und in den Wintermonaten bietet die Insel einzigartige Naturschauplätze, an denen der Besucher die Schönheit der Natur betrachten und die Ruhe abseits des Trubels genießen kann. Mallorcas Fremdenverkehrsverband Fomento del Turismo hat nun einige Tipps für Freizeitaktivitäten veröffentlicht, die Sie auf der Baleareninsel unbedingt einmal erleben sollten.

Die magische "Acht" in der Kathedrale genießen

Jeden 11. November und 2. Februar findet in Palmas Kathedrale, die auch als Kathedrale des Lichts bekannt ist, eine besonderes Phänomen statt. In der Morgendämmerung fällt das Sonnenlicht durch die 1115 Glasscheiben der Hauptrosette von La Seu - eine der größten gotischen Kathedralen Europas und wird direkt unter die Rosette an der Innenfassade des Hauptportals projiziert. So entsteht eine flüchtige 8 aus vielfarbigem Licht.

Das Lichtspektakel kann auch in diesem Jahr wieder im November beobachtet werden.

Panoramablick über die Inselhauptstadt

Wer die Kathedrale in Palma besucht, hat auch die Möglichkeit einen Panoramablick über gesamte Inselhauptstadt zu genießen. Bis Ende Oktober ist es möglich, die mehr als 200 Stufen hinaufzusteigen, die zu den Terrassen des imposanten Gebäudes im mediterranen Gotikstil führen. Besichtigt werden können der Glockenturm und die Hauptterrassen. Auf der Webseite der Kathedrale kann man die genauen Zeiten einsehen und Karten kaufen. Es gibt aber auch eine Kasse vor Ort. MM-Tipp: Der Eintritt ist für Residenten immer freitags kostenlos.

Die Terrassen der Kathedrale in Palma können noch bis Ende Oktober besucht werden.

Sterne gucken



Wer es romantisch mag, der ist auf der Finca Son Bi bei Llucmajor genau richtig. Von hier aus können nicht nur mit bloßem Auge hunderte Sterne am Fundament beobachtet werden, sondern das Anwesen verfügt auch über ein spezielles Astronomiezentrum. Die Finca Son Bi liegen in einer ländlichen Gegend und bietet verschiedene kulturelle Aktivitäten an, so auch die Beobachtung von"astronomische Ereignisse" wie Mond- und Sonnenfinsternisse oder Meteorschauer. Die nächsten Meteoritenschauer, die durch das Son Bi-Teleskop beobachtet werden können, ereignen sich am 21. und 22. Oktober. Leoniden können in den Nächten des 17. und 18. November und die Geminiden in den Nächten des 13., 14. und 15. Dezember beobachtet werden. Mehr Informationen finden Sie hier.

Sprudelnde Quellen in Campanet

Sie gelten als eine der spektakulärsten Naturphänomene, die es auf Mallorca zu beobachten gibt: die Ses Fonts Ufanes, die sprudelnden Quellen, in Campanet. Am Rande des Tramuntana-Gebirges bekommt man dieses Wasserspektakel allerdings nur zu sehen, wenn die Bedingungen gegeben sind. Dafür muss es innerhalb eines kurzes Zeitraums viel geregnet haben. Die Chancen die sprudelnden Quellen einmal aus nächster Nähe zu beobachten, sind daher am besten im Herbst, Winter oder Frühjahr gegeben.

Die sprudelnden Quellen können nach starken Regenfällen in Campanet beobachtet werden.

Olivenbäume und Lochfelsen

Bei Wanderungen auf den Wegen und Pfaden des Tramuntana-Gebirges kann man nicht selten mehrere hundert Jahre alte Olivenbäume bestaunen. Die Bäume sind wohl das Symbol des mediterranen Lebensstils. Der bekannteste Olivenbaum Mallorcas ist zweifelsohne der Baum, der die Plaza Cort vor dem Rathaus von Palma dominiert. Man schätzt sein Alter auf mehr als 600 Jahre. Setzen Sie sich unter den Olivo de Cort und betrachten Sie seinen Stamm voller kurioser Formen, die die Geschichte dieses Naturdenkmals erzählen.

Noch älter - wahrscheinlich mehr als 1.100 Jahre - ist der "Tausendjährige Olivenbaum" von Can Det im Herzen der Serra de Tramuntana. Er wurde 2020 vom spanischen Verband der Olivenbaumgemeinden (AEMO) als "Bester monumentaler Olivenbaum Spaniens" ausgezeichnet und wurde vermutlich von den Muslimen im 9. Der Can Det-Olivenbaum befindet sich im Olivenhain des Anwesens und seine Früchte werden jedes Jahr für die Herstellung von Can Det-Olivenöl geerntet

Der Olivenbaum Can Det befindet sich in dem Tramuntana-Dorf Fornalutx.

Wer genau hinschaut, kann auf Mallorca zahlreiche eigenartige Kontruktionen von Mutter Natur beobachten. Dazu zählt zum Beispiel auch der Lochfelsen Sa Foradada, der sich zwischen dem Künstlerdorf Deià und Valldemossa befindet. Oberhalb des Felsen befindet sich auch ein Restaurant und eine Chill-Out-Lounge, die sowohl bei Einheimischen und Urlaubern als Treffpunkt gilt, um sich gemeinsam den Sonnenuntergang anzuschauen.

Der Lochfelsen Sa Foradada befindet sich zwischen Deià und Valldemossa.

Weniger bekannt, aber noch spezieller ist ein anderer ausgehöhlter Felsen namens Forat de Mallorca, denn dieses Loch - das nur vom Meer aus zu sehen ist - hat genau die Form der Insel Mallorca. Die Legende besagt, dass das Loch im Felsen, der sich in der Gemeinde Pollença befindet, bei einem Piratenangriff im 16. Jahrhundert entstandet ist.