Die Hauptsaison auf Mallorca hat sich langsam aber sicher dem Ende zugeneigt. Die Insel wird leerer, ruhiger und auch das Wetter viel herbstlicher als noch vor ein paar Tagen. Auch die Arbeit der Rettungsschwimmer an den Stränden von Palma de Mallorca ist zu Ende gegangen. Am Dienstag, 31. Oktober, hatten sie ihre letzte Schicht für diese Saison. Jetzt sprechen sich die Socorristas dafür aus, dass ihre Saisonarbeit um weitere 15 Tage verlängert wird. Das sagte einer der leitenden Rettungsschwimmer Palma de Mallorcas, Julián Delgado Papis, gegenüber MM.

"Vor allem in Arenal, wo Bars und Diskotheken noch geöffnet sind, und es praktisch ausschließlich deutschen Tourismus gibt", sei eine längere Bewachung der Strände notwendig. Aktuell liegt die Wassertemperatur an der Playa de Palma bei rund 21 Grad. Nicht wenige Einheimische und Urlauber gehen noch schwimmen oder baden. "Und zu dieser Jahreszeit ist das Meer noch viel gefährlicher", ergänzte der Rettungsschwimmer. In diesen Tagen sind vom staatlichen Wetterdienst Sturmwarnungen herausgegeben worden. Das Meer ist aufgewühlt und baden zu gehen, kann gefährlich werden.

Erst am Dienstag, 31. Oktober, hatte es einen Badeunfall am Stadtstrand von Palma de Mallorca gegeben, bei dem mehrere deutsche Urlauber aus dem Wasser gerettet werden mussten. Unter anderem waren drei Kinder im Alter von acht bis elf Jahren bei gelber Flagge baden gegangen und dann in eine Strömung geraten. Der Vater der Familie stürmte ins Wasser und wollte die Kinder retten, konnte aber selber nicht schwimmen. Die Urlauber hatten Glück im Unglück, denn der Vorfall ereignete sich an dem letzten Arbeitstag der Rettungsschwimmer in dieser Saison.

Normalerweise sind die Rettungsschwimmer an den Stränden Mallorca vom 1. Mai bis 31. Oktober im Einsatz. In den vergangenen Jahren ist die Saison immer weiter verlängert worden und wird im kommenden Jahr sogar früher beginnen, so Julián Delgado Papis, gegenüber MM: "Ab dem nächsten Jahr wird die Saison dank unseres Kampfes am Ostersamstag beginnen." Aber auch eine Verlängerung in den November hinein sei wichtig, vor allem, weil im Herbst viele ältere Urlauber nach Mallorca kämen.