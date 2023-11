Rosana Morillo, die spanische Staatssekretärin für Tourismus und ehemalige Generaldirektorin für Tourismus der Balearen, plant den Ausbau der Flugverbindungen zwischen Asien und den wichtigsten spanischen Flughäfen, darunter auch Palma und Ibiza.

Primäres Ziel dabei sind Direktflüge nach China von Madrid und Barcelona, aber man wolle auch die Möglichkeiten von Verbindungen von den Balearen prüfen.

Das Interesse an der Stärkung der touristischen Beziehungen zu den Langstreckenmärkten beschränkt sich nicht auf China, denn es gibt auch Ambitionen für Japan, Südkorea, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar.

Morillo erklärte, dass bei den jüngsten von der UN-Welttourismusorganisation organisierten Treffen in Riad und Samarkand Gespräche mit saudischen und katarischen Behörden stattfanden. "Wir haben angefangen, über direkte Verbindungen mit Mallorca und Ibiza zu sprechen. Die Marken der Inseln sind bei ihnen bekannt, und sie sind der Meinung, dass es wichtig wäre, sowohl in der Hoch- als auch in der Nebensaison Direktverbindungen zu haben."

Ein Element dieser Strategie für Fernreisemärkte wären Pauschalreisen für Asiaten auf die Inseln. Asiatische Gäste würden in der Regel länger bleiben als die meisten Touristen und auch eine höhere Kaufkraft haben. "Es gibt viele Möglichkeiten, da man sich leicht zwischen den Inseln bewegen kann und jede Insel über eine starke Marke verfügt".