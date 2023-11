Sie spielen mit dem Gedanken, Weihnachten auf der Insel zu verbringen? Kein Wunder! Ein Urlaub auf Mallorca kann auch in der Nebensaison schön sein. Und gerade rund ums Fest lockt die Insel oft mit stabilem, sonnigem Winterwetter, tollen Angeboten in Hotels und Restaurants und natürlich der wunderschönen Weihnachtsbeleuchtung in Palmas Altstadt, die am vergangenen Freitag feierlich angeknipst wurde.

Bleibt nur die Frage nach dem Flugpreis. MM hat den großen Vergleichstest gemacht und die Preise für Verbindungen von den wichtigsten deutschen Flughäfen nach Mallorca unter die Lupe genommen. Zum einen für eine einwöchige Reise vom 23. bis zum 29. Dezember, zum anderen für einen dreitägigen Kurztrip vom 23. bis zum 26. Dezember. Die Preise (Stand 25. November, 11 Uhr) beziehen sich jeweils auf den Basistarif ohne Zusatzleistungen wie Sitzplatzwahl, Verpflegung oder Aufgabegepäck. Mit folgendem Ergebnis: Eine Woche vom 22. bis zum 29. Dezember Wer ganze sieben Tage auf die Insel kommen möchte, bezahlt vom Flughafen Berlin-Brandenburg für Hin- und Rückflug mit Eurowings derzeit insgesamt 225 Euro. Bei Easyjet werden 245 Euro fällig, Ryanair schlägt mit 196 Euro zu Buche. Ab Frankfurt kostet der Mallorca-Flug mit der Lufthansa 309 Euro, mit Discover Airlines 298. Ab München verlang Eurowings 200 Euro, Vueling 266 Euro. Hamburg ist vergleichsweise günstig: Ryanair kostet hier 115 Euro, Eurowings 168. Ab Köln/Bonn werden bei Eurowings 127 Euro föllig, bei Ryanair 107. EW-Verbindungen ab Stuttgart kosten etwa 170 Euro, ab Düsseldorf 127 Euro. Folgende Preise rufen die kleineren Regionalflughäfen für Mallorca-Flüge ab: 82 Euro mit Ryanair ab Karlsruhe/Baden-Baden, 128 Euro ebenfalls mit Ryanair ab Frankfurt-Hahn, 198 Euro mit Eurowings ab Dresden, 132 Euro mit Eurowings ab Münster/Osnabrück, 94 Euro mit Ryanair ab Düsseldorf-Weeze und 111 (Ryanair) beziehungsweise 140 Euro (Eurowings) ab Nürnberg. Drei Tage vom 23. bis zum 26. Dezember Wer sich für einen Kurztrip nach Mallorca rund um Weihnachten entscheidet, muss etwas tiefer in die Tasche greifen und bezahlt ab Berlin und München 325 Euro (Eurowings), ab Frankfurt 344 Euro (Lufthansa), ab Hamburg 121 Euro (Ryanair) beziehungsweise 187 Euro (Eurowings), ab Stuttgart 169 Euro (Eurowings), ab Köln 127 Euro (EW) und 136 Euro (Ryanair) und ab Düsseldorf ebenfalls mir Eurowings 177 Euro. Bei den Regionalflughäfen fällt der Vergleich für diese Daten etwas schwerer, da einige davon für Hin- oder Rückflug keine Direktverbindungen im Flugplan haben. So zum Beispiel Karlsruhe/Baden-Baden, Dresden oder Nürnberg. Von Frankfurt-Hahn werden mit Ryanair 115 Euro fällig, ab Münster/Osnabrück kostet der Mallorca-Flug 222 Euro (EW), von Nürnberg kommt man mit Ryanair ab 147 Euro auf die Insel.