Nach der Vollsperrung des Flughafens München sind am Samstag zwei Flüge zwischen der Sonneninsel und der im Schnee versunkenen bayerischen Landeshauptstadt abgesagt worden. Es handelte sich um Flüge der Deutschen Lufthansa. Die Maschine aus München hätte am Abend um 17.30 Uhr in Palma landen sollen. Um 18.15 Uhr wäre dann ein Rückflug vorgesehen gewesen, der jedoch nicht stattfinden konnte.

Ebenfalls in Bayern hatte eine Maschine der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair im schwäbischen Memmingen auf ihren Start in Richtung Mallorca verzichten müssen. Dieses Flugzeug hätte um 18 Uhr in Palma landen sollen. Medienberichten in Deutschland zufolge soll der Flugverkehr am Sonntagmorgen aber zumindest wieder in München anlaufen.

In Palma musste darüber hinaus der Flug einer Eurowings-Maschine nach Stuttgart gecancelt werden. Hierfür war jedoch nicht die Schneelage in Deutschland der Grund. Vielmehr handelte es sich um eine technische Ursache. Der geplante Start in Palma wäre um 15.55 Uhr gewesen. Die betroffenen Passagiere konnten auf andere Maschinen umgebucht werden, teilte die Eurowings-Pressestelle auf Anfrage mit.