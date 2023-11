Wer immer schon mal nach Andorra wollte, kann den Pyrenäen-Ministaat ab dem 5. Januar ab Palma de Mallorca aus direkt erreichen, und dies zweimal pro Woche. Die Iberia-Tochter Air Nostrum fliegt dann den Airport La Seu d'Urgell an. Dieser befindet sich kurioserweise auf spanischem Territorium. Das Angebot gilt bis zum 31. März 2024, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die neue Verbindung sei in Zusammenarbeit mit der andorranischen Regierung entstanden.

In Andorra ist es möglich, im Winter Ski zu fahren. In dem Kleinstaat, der zwischen Spanien und Frankreich liegt, wird vor allem Katalanisch gesprochen. Andorra liegt in einem Hochtal. Mehr als ein Drittel des Landes liegt oberhalb der Waldgrenze. In den Lagen darunter wechseln sich überwiegend Kiefernwälder mit Wiesen und Weiden ab. Das Land ist sehr gebirgig. 65 Berggipfel übersteigen die 2000-Meter-Grenze. Andorra ist Mitglied der Vereinten Nationen (UN), der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), des Europarats und der Europäischen Währungsunion, nicht aber der Europäischen Union. Gemeinsames Staatsoberhaupt sind der spanische Bischof von La Seu d'Urgell, Joan Enric Vives i Sicília, und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron. Ihr Amt ist rein repräsentativer Natur, sie besitzen allerdings ein Vetorecht in auswärtigen Angelegenheiten.