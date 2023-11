Die deutsche Fluggesellschaft Sundair baut ihre Verbindungen nach Mallorca ab dem Airport Lübeck-Blankensee von Mai 2024 an deutlich aus. Wie der kleine Flughafen in Schleswig-Holstein mitteilte, wird die in Stralsund beheimatete Airline viermal wöchentlich nach Palma fliegen. Dafür wird ein Airbus A 319 fest dort stationiert.

Sundair ist eine Fluggesellschaft, die bereits im dritten Jahr in Folge ab dem Flughafen Lübeck operiert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2016 gegründet und unterhält ihren operativen Standort unweit des Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg. Im Juni bestand die Flotte der Fluggesellschaft aus bereits sieben Jets. Sundair führt auch von anderen deutschen Airports Flüge durch, und zwar von Berlin Brandenburg, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Kassel-Calden und Leipzig. Die Jets fliegen nicht nur in den Mittelmeerraum, sondern auch zu den Kanarischen Inseln, zum Roten Meer sowie nach Bulgarien.Darüber hinaus werden Einzelcharterflüge zu besonderen Ereignissen oder aus speziellem Anlass durchgeführt. Der Flughafen Lübeck befindet sich etwa 70 Kilometer nördlich von Hamburg, wo im Ortsteil Fuhlsbüttel der große Helmut-Schmidt-Airport mit einem reichhaltigeren Flugangebot aufwartet.