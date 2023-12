Diese Nachrichten wird Mallorca-Urlauber in Deutschland erfreuen: Die Fluggesellschaft Eurowings baut ihr Angebot am Flughafen Münster/Osnabrück weiter aus. Ab April kommenden Jahres wird es noch mehr Flüge geben, teilte der Flughafen in Nordrhein-Westfalen auf Facebook mit. Dann wird täglich ein zusätzlicher Flug um 17 Uhr angeboten. Besonders Urlauber, die nicht gerne früh aufstehen, können von dem Angebot profitieren. Bisher gab es nämlich nur einen Flug gegen 5 Uhr morgens. Insgesamt werden ab Ende März rund 30 Mallorca-Verbindungen pro Woche angeboten, so Pressesprecher Detlef Döbberthin gegenüber MM.

"Eurowings, Ryanair und Tui bieten ab Ende März das volle Programm", freut er sich, "direkt zum Start der Osterferien 2024." Wer nicht bis zum Frühjahr warten will, hat auch schon jetzt mehr Optionen am Flughafen Münster/Osnabrück. Denn zwischen Weihnachten und Neujahr bietet Eurowings "drei zusätzliche Extra-Maschinen pro Woche" an, sagt der Pressesprecher. Vor allem in der Zeit vom 22. Dezember bis 7. Januar werden mehr Zusatzflüge starten, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Konkret starten die Eurowings-Flieger an folgenden Tagen: am Sonntag, Dienstag und Freitag. Die genauen Abflugzeiten finden Sie auf der Homepage des Flughafens.

Der Flughafen Münster/Osnabrück liegt in Nordrhein-Westfalen und unweit von der Grenze zu Niedersachsen. Er ist ein kleiner Airport, der vor allem auf Urlauber ausgerichtet ist. Knapp eine Million Passagiere nutzen ihn pro Jahr, so Pressesprecher Detlef Döbberthin. Auch andere kleine Airports in Deutschland bauen ihr Mallorca-Angebot weiter aus. In Lübeck-Blankensee wird die deutsche Fluggesellschaft Sundair ihre Verbindungen nach Mallorca ab Mai 2024 deutlich aus. Wie der kleine Flughafen in Schleswig-Holstein Mitte November mitteilte, wird die in Stralsund beheimatete Airline viermal wöchentlich nach Palma fliegen. Dafür wird ein Airbus A 319 dort fest stationiert.