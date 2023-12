Von Januar bis Ende Oktober dieses Jahres wurden auf Mallorca und den Nachbarinseln mehr als 17,2 Millionen Urlauber registriert, so viele wie noch nie zuvor. Davon waren mehr als 14 Millionen Ausländer. Deutsche stellten mit über 4,4 Millionen Urlaubern den Löwenanteil, gefolgt von Briten mit knapp 3,7 Millionen Urlaubern sowie 2,6 Millionen Touristen aus Nicht-EU-Staaten.

Die Mehrzahl an Touristen hat auch zu einem Anstieg ihrer Ausgaben auf den Inseln geführt. So wurden in den ersten zehn Monaten dieses Jahres rund 17,2 Milliarden Euro von in- und ausländischen Besuchern ausgegeben, der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Und gleich zwei Milliarden mehr als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr.

Spanien

In Sachen Ausgaben liegen die Deutschen in ganz Spanien mit rund 11,4 Milliarden Euro an zweiter Stelle hinter den Briten, die von Januar bis einschließlich Oktober knapp 17,8 Milliarden Euro ausgaben. In ganz Spanien lag die Gesamtsumme der touristischen Ausgaben bei rund 95 Milliarden Euro.

Pro-Kopf-Ausgaben

Neue Rekorde stellten die Balearen auch bei den Pro-Kopf-Ausgaben auf. Allein im September gab jeder Tourist auf den Inseln durchschnittlich 1217 Euro aus, etwa 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Das sind im Durchschnitt 192 Euro pro Tag und pro Person. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug sechs Tage.