Wie schön die Strände auf Mallorca sind, beweist diese Studie auf ein Neues! Drei Strände im Nordosten der Insel gehören zu den zehn meistbesuchten der Welt. Das soll zumindest eine von der US-Statistikagentur FloridaPanhandle durchgeführte und jetzt von der mallorquinischen Tourismuszeitschrift Hosteltur veröffentlichten Studie belegen. Und nicht nur das: Einer der drei mallorquinischen Playas ist sogar die Nummer eins im Ranking der am meist frequentierten Küstenstreifen.



Laut der Studie, in der die am stärksten frequentierten Strände der einzelnen Länder kartiert wurden, steht die Cala Agulla in Capdepera an der Spitze dieser Rangliste und ist damit der am stärksten frequentierte Strand der Welt. Cala Gran in Santanyí und Cala Domingos an der Küste von Manacor sind ebenfalls auf der Liste zu finden. Die beiden letztgenannten liegen auf dem fünften bzw. sechsten Platz.

Zu den drei mallorquinischen Stränden gesellen sich der Strand Llevant in Salou, Tarragona, und der Strand Granadella in Jávea, Alicante, so dass Spanien das Land mit den meisten Stränden auf dieser Liste ist. Fünf der Top 10 meistbesuchtesten Strände der Welt liegen in Spanien. Cala Agulla hat 23,57 Prozent der prozentualen Nennungen. Der Strand von Salou, der an zweiter Stelle liegt, hat 23,49 Prozent. Cala Gran hat 20,48 Prozent der Erwähnungen und Cala Domingos, 20,07 Prozent.