Der Präsident des Fremdenverkehrsverbandes von Mallorca, Eduardo Gamero, hat die Auswüchse von Party-Urlaubern, so wie sie insbesondere im vergangenen Sommer an der Playa de Palma und in anderen Ferienhochburgen auf der Insel häufig zu beobachten waren, harsch kritisiert. Im Rahmen der jährlichen Auszeichnung des Verbandes von Personen und Unternehmen, die zur Verbesserung des touristischen Images der Insel beitragen, warnte Gamero vor den Kollateralschäden, die der Exzess-Tourismus anrichte. „Krawalle, Schlägereien und ziviler Ungehorsam von Party-Urlaubern werden von den Medien im In- und Ausland aufgegriffen und verbreitet. Das führt zu einem Image-Schaden“, so Gamero. „Daher ist es notwendig, dass wir uns alle darum bemühen müssen, jegliche Form von Exzess-Tourismus einzudämmen und wenn möglich ganz auszurotten“.

Der Fremdenverkehrsverband von Mallorca feiert in diesem Jahr sein 118-jähriges Bestehen. Bei der Gala am Montagabend im CaixaForum in Palma wurden unter anderem der Galerist und Kunstmäzen Joan Oliver, die Sterne-Köchin Maca de Castro sowie der langjährige Journalist und Redakteur der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora, Juan Luis Ruiz Collado, für ihre Bemühungen zur Verbesserung des Tourismus-Images der Insel ausgezeichnet.



Verbandspräsident Eduardo Gamero zog in seiner Rede positive Bilanz für das zu Ende gehende Jahr, sowohl hinsichtlich der registrierten Besucherzahlen als auch auf der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Negativ beurteilte er dagegen die gestiegenen Preise sowie den Mangel an qualifiziertem Personal in der Tourismusbranche. „Die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor ist von grundlegender Bedeutung für das gute Funktionieren der Branche“, so Gamero in seiner Ansprache. Er bekräftigte zudem die uneingeschränkte Bereitschaft des Fremdenverkehrsverbandes, weiterhin mit den Institutionen zusammenzuarbeiten, "um das gute Image Mallorcas zu verbreiten und auf lokaler Ebene die Wahrnehmung des Tourismus durch unsere Mitbürger zu verbessern.“