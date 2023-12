"Mallorca toppt mal wieder alles"! So lautet das Fazit zu den angelaufenen Urlaubsbuchungen für 2024 des Reiseveranstalters Tui, der am Donnerstag sein Sommerprogramm vorgestellt hat. "Die Insel hat einen hervorragenden Start hingelegt und führt die Liste der Lieblingsziele auf der Mittelstrecke an, gefolgt von Antalya", sagte Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert. "Mallorca liegt bei den Buchungen aktuell weit vorn, und wir erwarten auch in diesem Sommer eine höhere Nachfrage denn je." Mit einem erneuten Schub bei den Resrvierung rechne man ab Januar.

Als Folge der hohen Mallorca-Nachfrage will auch die Airline Tuifly ihre Verbindungen von und nach Palma ausbauen. Ähnliches hatte bereits am Donnerstag der deutsche Ferienflieger Condor angekündigt. Was die Vertriebskanäle angeht, so bleiben Reisebüros im Veranstaltermarkt nach wie vor am wichtigsten. Die Menschen schätzten den Service und die persönliche Beratung. Aber auch das Zusammenspiel von On- und Offline spiele eine immer größere Rolle, so Baumert. TUI treibe daher die Omnichannel-Strategie im Vertrieb weiter voran. Ferner habe man die Unterschiede im Buchungsverhalten von Paaren und Familien genauer unter die Lupe genommen, sagte Baumert. Wenig überraschend liege die bevorzugte Abreisezeite von Familien in den Ferienzeiten, vor allem im Sommer und Herbst. Sie buchen in der Regel für Juli und August sowie Oktober. Bei Paaren verteile sich der Urlaub hingegen über das Jahr hinweg. Der beliebteste Monat ist der September. Bei den Familien liege das Alter des Hauptbuchenden zum größten Teil zwischen 31 und 50 Jahren (75 Prozent). Unter den Paaren sind die Altersgruppen der 52-70-Jährigen sowie der 21- bis 30- Jährigen vorn. "Einen gewaltigen Unterschied sehen wir bei den Urlaubsmotiven. Bei Familien sucht ein Drittel Preissicherheit und bucht Reisepakete. Das sind oft junge Familien." Familien buchen daher auch etwas häufiger All-Inclusive und Vollpension als Paare, wenngleich diese Verpflegungsformen insgesamt bei beiden Gruppen am beliebtesten sind. Erwachsenenhotels werden bei Paaren immer gefragter.