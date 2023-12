Schlechte Nachrichten für Mallorca-Urlauber: Die Piloten der Fluggesellschaft Discover, die die Insel unter anderem mit Frankfurt und München verbindet, wollen am Samstag, 23. Dezember, einen Warnstreik abhalten. In einer Pressemitteilung der Pilotenvereinigung Cockpit heißt es: "Wir informieren Sie darüber, dass wir morgen, am 23.12.2023, zu einem Warnstreik bei Discover aufgerufen haben. Bestreikt werden alle Flüge der Airbus 320- und 330-Flotte, die in Deutschland im Zeitraum von 8 bis 13 Uhr starten.

Davon betroffen wären also Flug 4Y512 um 08.45 Uhr von Frankfurt nach Palma, der Rückflug 4Y513 sowie die Verbindung LH1796 (durchgeführt von Discover) um 09.05 von München nach Mallorca und zurück. Reisenden wird geraten, sich auf der Homepage von Discover über den jeweiligen Flugstatus zu informieren. Die Fluggesellschaft Discover ist dieses Jahr aus der Airline Eurowings Discover hervorgegangen und betreibt als Low-Cost-Tochter der Lufthansa vor allem die Langstrecke. Mit der Airbus A320-Flotte werden aber auch Kurz- und Mittelstreckenziele wie zum Beispiel Mallorca angeflogen.