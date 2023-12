Die Tunnel, die die Bucht von Sa Calobra mit der Mündung des Sturzbaches Torrent de Pareis im Nordwesten von Mallorca verbinden, werden in den kommenden zwei Monaten Januar und Februar für Besucher geschlossen bleiben. Das hat das Rathaus der Gemeinde Escorca in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Ab dem 2. Januar wird die Strecke nicht mehr passierbar sein. Grund für die Schließung ist die Instandsetzung der Beleuchtung im Tunnel und am Straßenrand, die aufgrund von Stürmen und Korrosionen in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die Tunnelbeleuchtung wird durch eine effizientere LED-Beleuchtung ersetzt, die mit der Energie der auf dem Dach des Gesundheitszentrums in Sa Calobra installierten Photovoltaikmodule betrieben wird. Darüber hinaus wird eine Batterie für die Stunden installiert, in denen kein Sonnenlicht vorhanden ist. "Die derzeit verwendeten Lampen sind das ganze Jahr über 24 Stunden am Tag in Betrieb und verbrauchen viel Energie. Außerdem befinden sich die jetzigen Leuchten teils auf dem Boden und werden durch Wasser und Stürme leichter beschädigt", erklärt der Bürgermeister von Escorca, Antoni Solivellas. Wenn die Arbeiten wie geplant durchgeführt werden, können die Besucher in den ersten beiden Monaten des Jahres weder den Küstenort Sa Calobra noch die Parkplätze erreichen. Die einzige Alternative zu den Tunneln ist der Pas des Carrer Nou, ein alter, steiler Wanderweg, der allerdings recht abgenutzt ist. Antoni Solivellas erklärte, dass mit den Bauarbeiten bis in die Nebensaison gewartet wurde, um die Arbeiten durchzuführen. "Wir bitten die Bevölkerung, keine Ausflüge zum Torrent de Pareis zu machen, damit die Arbeiten ohne Unterbrechungen durchgeführt werden können". In den nächsten Tagen sollen Informationsplakate an allen üblichen Zugangspunkten zu der Bucht von Sa Calobra und dem Torrent aufgehängt werden. Die Bucht von Sa Calobra und der Sturzbach Torrent de Pareis befinden sich im Nordwesten von Mallorca und sind ganzjährig beliebte Ausflugsziele für Einheimische und Touristen. Zu dem idyllischen Ort werden Wanderungen und Bootsausflüge, wie zum Beispiel von Port de Sóller aus, angeboten. Vom Hafen in Sa Calobra erreicht man in einem etwa zehnminütigen Fußweg den Torrent de Pareis.