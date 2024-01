Der Verband Essentially Mallorca, der das Luxussegment vertritt, hat die wichtigsten Konkurrenzregionen der Insel in diesem Bereich genannt. Dabei handelt es sich um die Toscana in Italien, die griechische Insel Mykonos und den andalusischen Ferienort Marbella. Nicht dazu zählen für den Verband ausdrücklich die Algarve in Portugal und Antalya in der Türkei, die ein breitgefächerteres Publikum ansprechen.

Ohnehin sei es wichtig, die Zahl der Luxusurlauber auf der Insel zu erhöhen, so Essentially Mallorca weiter. zwar gebe es bereits viele reiche Gäste, aber es müssten noch reichere kommen. Deswegen arbeite man mit der balearischen Tourismusagentur "Aetib" zusammen, um eine Strategie zur verstärkten Heranführung wohlhabender Urlauber zu erarbeiten.

Für ein Zimmer in einem der immer mehr Luxushotels auf der Insel wurden im vergangenen Sommer im Schnitt 423 Euro pro Nacht fällig. Bereits sechs Prozent der Reisenden wohnt laut Essentially Mallorca in solchen Herbergen, dieser Anteil müsse deutlich erhöht werden. In diesem Jahr wird mit dem Four Seasons Formentor das wohl teuerste Hotel in Spanien eröffnet. Um den Luxussektor zu stärken, waren bereits in vergangenen Jahren Anstrengungen unternommen worden. Einer der wichtigsten Erfolge war die Errichtung einer permanenten Flugverbindung zwischen Palma und New York in der Hochsaison. Damit gelang es, zunehmend wohlhabende US-Amerikaner auf die Insel zu locken.