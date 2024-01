Auf Mallorca sind derzeit so viele Wandertouristen unterwegs, dass so gut wie sämtliche staatlichen Herbergen in der Serra de Tramuntana ("refugios") ausgebucht sind. Das gelte seit dem 22. Dezember und noch bis zum Sonntag, 7. Januar, meldete der Ibanat, die Naturschutzbehörde der Inselregierung. Das bislang angenehme Wetter habe diesen Run auf die Hütten begünstigt.

Neun der insgesamt zwölf Herbergen sind den Angaben zufolge derzeit geöffnet. In der Tramuntana sei lediglich die Hütte namens Coma de Binifaldó derzeit nicht ganz ausgelastet, und zwar zu 90 Prozent. Auf der Llevant-Halbinsel bei Artà verzeichnete der Ibanat mehr freie Plätze: Die Herberge namens S'Arenalet ist den Angaben zufolge zu 58 Prozent ausgebucht, die Casa dels Oguers zu 50 Prozent. Ähnliche Nachrichten Mallorca-Touristen verkürzen ihren Urlaub, geben aber mehr Geld aus Neben den Ibanat-"Refugios" gibt es auch noch Herbergen des Inselrats, die den Angaben zufolge ebenfalls gut ausgelastet sind. Während in den "Govern"-Hütten derzeit vor allem mallorquinische Wanderer nächtigten, sei das in den Übernachtungsstätten des "Consell" anders. Hier dominierten die Ausländer. Von der Weihnachtsnachfrage profitieren auch die Restaurants auf Mallorca: In Palma sei der Umsatz verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Jahres 2022 um 15 Prozent gestiegen, teilte der Verband "Pimem" mit. Auffallend zahlreiche große Freundesgruppen und Familien hätten zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen. Jenseits der Inselhauptstadt habe der Umsatz um etwa 10 Prozent gesteigert werden können.