Mallorca-Urlaub boomt wie nie zuvor: Im Oktober ist auf der Insel ein erneuter Besucherrekord verzeichnet worden. Die neuen Zahlen an Urlaubern und die Ausgaben, die sie auf der Insel machen, sind so hoch wie nie zuvor. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung am Samstagmorgen und bezieht sich auf die Zahlen des balearischen Statistikamtes Ibestat. Im Oktober ist noch einmal ein Besucherplus von 700.000 Menschen mehr als im Vorjahreszeitraum verzeichnet worden. Insgesamt wird erwartet, dass bis Ende dieses Jahres eine Gesamtzahl von knapp 18 Millionen Touristen auf die Balearen kommen wird.