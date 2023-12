Diese Zahlen dürften Mallorca-Urlauber erfreuen! Jedes fünfte Hotel auf Mallorca geht nicht in Winterpause, sondern hat das ganze Jahr geöffnet – das sind doppelt so viele wie noch vor fünf Jahren. Insgesamt sind etwas mehr als 20 Prozent aller Hotels auf Mallorca auch über die Wintermonate geöffnet und operieren somit ganzjährig. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Freitagmorgen und bezieht sich auf den Hotelverband der Insel. Dieser Trend könne sich auch weiter verfestigen, heißt es.

In Palma de Mallorca stehen die meisten Hotels, die ganzjährig Gäste empfangen. Ganze 92 Prozent sind es in der Inselhauptstadt. Gleich danach kommt die Playa de Palma mit 18 Hotels, die nicht in Winterpause gehen, das sind 17 Prozent aller Hotels in diesem Bereich. Weitere Gemeinden mit ganzjährig geöffneten Hotels sind unter anderem Capdepera, Colònia de Sant Jordi, Alcúdia, Palmanova-Magaluf, Cala Millor, Peguera und Camp de Mar. Als Hintergrund gaben die Verantwortlichen an, es sei der Hotelbranche gelungen, sich "neu zu positionieren", da sich die Qualität der Unterkünfte in den letzten Jahren deutlich verbessert hat und diese Botschaft bei den Touristen und Reiseveranstaltern angekommen sei.

Vor allem Palma de Mallorca hat es geschafft, sich in den vergangenen Jahren immer mehr zur Städtereise-Destination zu wandeln. Daher kommen auch in den Monaten abseits der Hauptsaison von April bis Oktober immer mehr Urlauber. Sie verbringen zum Beispiel ein verlängertes Wochenende in der Stadt. Auch die guten und teilweise verbesserten Flugverbindungen nach Mallorca spielen dabei eine große Rolle. Nicht zuletzt verändert sich auch die Klientel, aus Nordamerika kommen beispielsweise immer mehr kaufkräftige Touristen auf die Insel.

So ruhig und leer wie im Winter ist die Playa de Palma auf Mallorca selten.

Ein weiterer Trend, der sich laut des Hotelverbands immer mehr abzeichnet: Der Beginn der Hauptsaison verlagert sich immer mehr nach vorne. Anstatt des klassischen Starts Anfang April öffneten viele Hotels auf Mallorca immer früher, hieß es. "Im Februar 2023 waren fast ein Drittel der Anlagen geöffnet. Im März haben wir sie verdoppelt und bereits fast 65 % erreicht.“ Wer also mit dem Gedanken spielt, dem kalten Winter in Deutschland oder Österreich zu entfliehen, hat gute Chancen. Der Winter auf Mallorca hat oft noch viel Sonne im Gepäck. Hier hat MM für Sie die aktuellen Flugpreise über die Weihnachtsfeiertage recherchiert.