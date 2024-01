Eurowings, Deutschlands wichtigte Fluggesellschaft im Verkehr mit Mallorca, geht ab Ende März in die Vollen. Einer Pressemitteilung vom Dienstag zufolge werden im Rahmen des Sommerflugplans bis zu 400 Verbindungen pro Woche mit der Insel angeboten. Die meisten Flüge starten und landen in Düsseldorf, nämlich 64.

Folgende Airports belegen die anderen Plätze in der Reihenfolge: Köln/Bonn bietet pro Woche 47 Eurowings-Verbindungen, Hamburg und Stuttgart 42, Berlin 21 und Nürnberg 14. Ab Palma gibt es künftig auch Direktverbindungen nach Erfurt.

Nach der spektakulären Pleite der Fluglinie Air Berlin im August 2017 trat Eurowings schnell in in ihre Fußstapfen. Die Lufthansa-Tochter ist Mitglied der Star Alliance, die zweitwichtigste Airline im Flugverkehr mit Deutschland ist die irische Billigfluggesellschaft Ryanair und deren Tochter Lauda. Mit Eurowings gelangt man auch zu kleineren Airports wie Paderborn oder Salzburg in Österreich.

In der kommenden Hochsaison wird wie auch im vergangenen Jahr mit sehr vielen deutschen Urlaubern auf Mallorca gerechnet. Die beständig hohe Nachfrage wird von Airlines, Reisekonzernen un Hotelunternehmen befriedigt.