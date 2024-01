Einige der der turbulentesten Flugrouten in Europa befinden sich teilweise auch auf Mallorca-Strecken. Laut einer Auflistung des Fachportals Aerotelegraph geht es auf der Strecke Marseille - Zürich mitunter besonders ruckelig zu. Wer auf Mallorca in den Flieger steigt und in die Schweizer Metropole will, fliegt oft über Marseille und überquert die Meer- und Zentralalpen, bis er landet. Auch wer von Mallorca über Nizza fliegt und in Schweizer Städten landet, wird oft durchgeschüttelt.

Laut der Auflistung von Aerotelegraph sieht das Ranking folgendermaßen aus: Die turbulenteste Strecke verläuft zwischen Mailand und Genf. Sie ist 214 Kilometer lang. Auf Rang 2 folgt die Route Mailand - Zürich (203 km) vor Genf - Zürich. Ebenfalls turbulent geht es mitunter auf den Strecken Ljubljana - Zürich (471 km), Nizza - Basel (438 km) und Jerewan - Tiflis im Kaukasus (175 km) zu. Ähnliche Nachrichten Revolution im Palma-Airport: Bei dieser Airline muss künftig der Ausweis nicht mehr gezeigt werden Mehr ähnliche Nachrichten Die Turbulenzen entstehen bei bestimmten Wetterlagen wegen komplizierter Windverhältnisse, vor allem in Gebirgen. Flugzeuge schnellen dann auf einmal hoch und sacken herunter. Schwere Turbulenzen können dazu führen, dass Gegenstände und auch Passagiere, die nicht angeschnallt sind, durch die Kabine geschleudert werden, gelten im Allgemeinen für die Sicherheit des Flugzeugs als ungefährlich. Es kommt auch auf den Sitzplatz im Flugzeug an, wie stark Turbulenzen wahrgenommen werden. Besonders in der Mitte eines Flugzeugs sind die Vibrationen weniger stark zu spüren. Vordere Reihen sind besser als hintere.