Die Balearen sind auch in diesem Jahr auf der Internationalen Tourismusmesse in Madrid (FITUR) vertreten. Die Inseln werden sich von Mittwoch, 24. Januar, bis zum darauffolgenden Sonntag mit einem eigenen Stand präsentieren. Die Landesregierung verfolgt dabei vor allem ein Ziel: die Konsolidierung der Inseln als nachhaltiges nationales Tourismusziel.

Im vergangenen Jahr verbrachten rund 3,3 Millionen Festlandspanier ihren Urlaub auf den Balearen, was einem Zuwachs von 3,7 Prozent gegenüber 2022 sowie 23,6 Prozent gegenüber 2019 entspricht. Damit liegen die Spanier nach Deutschen und Briten auf dem dritten Platz im Ranking der am meisten vertretenen Urlauber-Nationalitäten auf den Balearen.

Wie bereits auf den großen internationalen Reisemessen im vergangenen Jahr wollen sich die Balearen auch auf der Fitur als besonders nachhaltiges Urlaubsziel präsentieren. So erinnert das Outfit des rund 1000 Quadratmeter großen Messestandes an die unter Naturschutz stehenden Seegraswiesen (Posidonia Oceanica), die den gesamten Archipel umgeben. Erstmals wieder dabei ist auch die regionale Hafenbehörde der Balearen, die auf der Messe unter anderem um nationale Charterurlauber buhlen will.

Eine weitere Messe-Neuheit am Balearen-Stand ist die Möglichkeit für Besucher, an einer virtuellen Insel-Tour teilzunehmen. Dafür schaffte die Landesregierung mehrere Virtual-Reality-Brillen an, mit denen man auf verschiedene Ausflüge über die Inseln gehen kann. Außerdem will die Balearen-Regierung die Inseln als Drehort für spanische Film- und Videoproduktionsfirmen in Madrid promoten.