Das kanadische Hotelunternehmen Fours Seasons wartet auf Mallorca mit gleich zwei Premieren auf: Neben dem Luxushotel Four Seasons Resort Mallorca, dem ehemaligen Hotel Formentor, das nach einem jahrelangen Total-Umbau noch in diesem Jahr seine Pforten öffnen soll, will das Unternehmen ab kommenden Jahr mit einem eigenen Luxus-Kreuzfahrtschiff vor den Balearen aufs Wasser gehen. Die mehr als 200 Meter lange Yacht soll nach ihrem Stapellauf auf der Fincantieri-Werft in Triest Platz für rund 200 wohlbetuchte Gäste in insgesamt 96 Luxus-Kabinen bieten.

Zu den geplanten Routen der Kreuzfahrt-Gigayacht zählt das westliche Mittelmeer mit Drehkreuz in Palma de Mallorca sowie die Karibik im Winterhalbjahr. Der Baukosten sollen 400 Millionen Euro betragen, zwei weitere, ähnliche Schiffe sollen im Auftrag von Four Seasons in den kommenden Jahren folgen. Das Kreuzfahrtschiff wird über insgesamt 14 Decks verfügen, auf denen neben den Kabinen unter anderem auch elf Restaurants untergebracht sind. Auf dem Hauptdeck gibt es einen 20 Meter langen Salzwasser-Pool, den Gästen stehen zudem alle möglichen Wasserspielzeuge wie Jetskis, Segel-Jollen und SUP-Boards zur Verfügung. Die Kreuzfahrtyacht könnte theoretisch wegen ihrer im Vergleich zu normalen Ocean-Liner „geringeren" Größe auch Küstenstreifen wie den Strandgürtel von Es Trenc anlaufen. Die Suiten beginnen bei durchschnittlich 54 Quadratmetern Wohnfläche im Innen- und Außenbereich, die Größte von ihnen, die sogenannte „Funnel Suite", erstreckt sich über vier Etagen und bietet knapp 900 Quadratmeter Wohnfläche, einschließlich eines privaten Planschbeckens und eines eigenen Spa-Bereichs. Die Kabinenpreise beginnen ab 5000 Euro pro Tag und Person.