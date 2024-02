An diesem Donnerstag wird an sämtlichen Flughäfen in Deutschland gestreikt. Auch Flüge nach Mallorca sind von der Arbeitsniederlegung betroffen. An Palmas Flughafen wurden am Morgen bereits mindestens fünf Verbindungen gestrichen, weitere werden wohl noch im Laufe des Tages folgen. Zu den bereits gestrichenen Flügen zählen der Eurowings-Flug EWG6893 aus Berlin, der Discover-Flug 4Y512 aus Frankfurt, die Lufthansa-Maschine LH4302 aus Frankfurt, der Eurowings-Flug EWG6801 aus Leipzig und Flug EWG7580 aus Hamburg. Auch Flüge nach Deutschland wurden gecancelt. Dazu zählen unter anderem der Discover-Flug 4Y513 nach Frankfurt.

Gestreikt wird an den Flughäfen Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt und Stuttgart. Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich zu einer ganztägigen Arbeitsniederlegung auf. Ohne die rund 25.000 Beschäftigten privater Sicherheitsdienste, die in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind, ist kein Zugang und damit auch kein Betrieb der Sicherheitsbereiche an den Flughäfen möglich. Verdi begründet den Streik damit, dass in den bisher drei Tarifverhandlungsrunden zur Erhöhung der Löhne für Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen bislang keine Einigung erzielt werden konnte. Die Gewerkschaft fordert 2,80 Euro mehr Lohn pro Stunde, höhere Funktionszulagen und Mehrarbeitszuschläge ab der ersten Überstunde bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten. Passagieren wird empfohlen, sich bei der Airline über den aktuellen Status des Fluges zu informieren. Aktuelle Angaben über Ankünfte und Abflüge an Palmas Flughafen Son Sant Joan finden Sie auf der Webseite des Flughafenbetreibers Aena.