Mallorca und die Nachbarinseln sind vom renommierten Wall Street Journal als eines der Top-10-Reiseziele für 2024 ausgewählt worden. Laut der englischsprachigen Homepage Vista.Today berichtet das Wirtschaftsmagazin von einer Etablierung der Balearen als Trendziel in den USA. Dabei sei klar erkennbar, dass es sich um gehobenen Tourismus handele. Der Fokus der amerikanischen Urlauber auf den Inseln liege auf Naturverbundenheit und Entspannung.

Das Magazin empfiehlt das neue Fünfsterne-Haus „Son Bunyola“ von Richard Branson und das "Hotel Zel" von Rafa Nadal in Palmanova, dessen mediterranes Restaurant und dessen Fitnessstudio hervorgehoben werden. In einem umfassenden Bericht in der Rubrik "Reisen und Lifestyle" schrieben die Amerikaner, dass Achtsamkeit und Meditation auf Mallorca eine immer größere Rolle spielten. Und das spreche viele US-Bürger an.

Das Wall Street Journal zählt zu den einflussreichsten Zeitungen der Welt, ist seit 1889 in New York ansässig und hat in seiner Geschichte 39 Pulitzer-Preise erhalten. Durch den hohen Bekanntheitsgrad dürfte der Bericht über die Balearen die Entscheidungsfindung und Trendsetzung vieler Reisender beeinflussen.