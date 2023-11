Nicht nur unter Deutschen, sondern auch bei Nordamerikanern ist Mallorca ein immer beliebteres Reiseziel. Die Fluggesellschaft United Airlines reagiert auf die größere Nachfrage und wird im kommenden Jahr einiges am Flugplan verändern. Erst einmal sollen auf der Direktverbindung zwischen Palma de Mallorca und New York größere Flieger eingesetzt werden. So werde man die Kapazitäten um 12 Prozent erhöhen. Bisher wurde Flugzeuge des Typs Boeing 767-300 mit 214 Sitzplätzen eingesetzt. In der nächsten Saison wird United Airlines auf der Strecke das Modell 767-400ER mit einer Gesamtkapazität von 240 Sitzen einsetzen.

Die Daten und Frequenzen bleiben erst einmal unverändert: drei Flüge pro Woche – montags, mittwochs und freitags – zwischen dem 25. Mai und dem 25. September. Die Direktverbindung zwischen den Balearen und Nordamerika war zwar erst im vergangenen Jahr aufgenommen worden. Aber die Nachfrage war überwältigend. Der erste Direktflug landete am 3. Juni 2022 am Flughafen von Mallorca. "Die Marke Mallorca wächst in den USA, ebenso wie Ibiza, das bisher fast unbekannt war", sagte ein Sprecher der United Airlines. Besonders angetan sind die Besucher aus Übersee vom Tramuntana-Gebirge. Vor allem das Künstlerdorf Deià, das schon Zeiten der Woodstock-Bewegung ein beliebtes Auswandererziel war, aber auch Sóller, Valldemossa und Banyalbufar stehen bei den US-Touristen hoch im Kurs. Dabei gehe es den Besuchern aus Nordamerika weniger um Strand und Meer, so ein Sprecher der Fluggesellschaft: "Für Sonne und Strand sind sie bereits in die Karibik gereist. Wenn sie nach Europa fahren, suchen sie nach etwas mehr." Viele Touristen aus den USA und Kanada wüssten das gastronomische, kulturelle und sportliche Angebot Mallorcas zu schätzen. Außerdem, so erklärt der Sprecher, wären sie begeistert von der Sicherheit und den "infrastrukturellen Vorzügen" der Balearen.