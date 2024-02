Im vergangenen Jahr sind auf Mallorca und den Schwesterinseln 17,8 Millionen Urlauber gezählt worden, das ist ein noch nie da dagewesener Rekord, wie er sich bereits in den vergangenen Monaten abzeichnete. Bei den Einnahmen durch den Fremdenverkehr wurde mit 19,98 Milliarden Euro nahezu die 20-Milliarden-Schwelle überschritten, teilten das spanische und das balearische Statistikamt (INE und Ibestat) am Freitag mit. Damit lagen die Ausgaben der Urlauber um 15 Prozent höher als vor einem Jahr. Allein der Dezember spülte noch einmal 267 Millionen Euro in die Kassen von Hotellerie, Gastronomie und touristischen Dienstleistern.

Dieses Wachstum sieht die spanische MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora“ einzig durch den Erfolg des Wachstums selbst gefährdet. „Die Übersättigung des Marktes ist die größte Bedrohung. Umso mehr, wenn die Tendenz für 2024 weiter steigend ist“, schrieb der Tourismus-Reporter Enrique Fueris. 2023 kamen im Vergleich zum Vorjahr gut acht Prozent mehr Urlauber.

Die touristische Überanspruchung der Inseln zeichne sich ganz besonderes in den Monaten Juli und August ab. Im vergangenen Jahr wurden in den beiden Monaten der Hochsaison rund sechs Millionen Urlauber auf den Balearen gezählt, das ist ein Drittel des gesamten Jahresaufkommens.

Zahlenmäßig führend unter den Besuchern des vergangenen Jahres waren – wie es seit gut zwei Jahrzehnten Tradition ist – die Deutschen. Insgesamt wurden 4,6 Millionen Bundesbürger gezählt (6,76 Prozent mehr als 2022). Auf Platz zwei folgten die Briten mit 3,7 Millionen Besuchern (plus 10,7 Prozent), auf Rang drei landeten mit 3,4 Millionen die einheimischen Urlauber aus Spanien (3,8 Prozent).

Der ungebrochene Trend in Richtung Mallorca und der Schwesterinseln für das laufende Jahr zeichnet sich auch durch bereits jetzt feststehende Reservierungsraten und der Erhöhung der Zahl der Sitzplätze in den Flugverbindungen aus. Beobachter erwarten, dass die Saison bereits Ende März starten wird, mit nahezu allen Hotels in Betrieb, die dadurch ihre traditionelle Winterpause verkürzen. Auch die Fluggesellschaften geben sich von den Flugplanungen her in diesem Jahr noch intensiver aufgestellt als 2023. All diese Entwicklungen lassen erahnen, dass die Inseln in den Sommermonaten erneut komplett ausgebucht sein werden. Full House auf Mallorca.