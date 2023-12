Während die Zahl der Ausländer auf Mallorca und den Nachbarinseln mehr und mehr zunimmt, stagniert die Bevölkerung spanischer Nationalität. Laut neuen Zahlen des spanischen statistischen Instituts "INE" wanderten im Jahr 2022 genau 22.057 Ausländer auf dem Archipel ein. Was die Spanier angeht, so stieg deren Zahl um lediglich 619 Menschen.

Damit akzentuiert sich ein Trend, der sich in den vergangenen Jahren bereits abgezeichnet hatte und der von nicht wenigen Mallorquinern, Ibizenkern und Menorquinern scharf kritisiert wird. Am meisten wanderten in jenem Jahr Kolumbianer auf den Balearen ein, nämlich immerhin 7212.

Auf Platz 2 rangiert Italien (3921), wobei hier angemerkt werden muss, dass viele Argentinier einen italienischen Pass haben und so die Statistik verzerren. Auf Platz 3 folgen die Marokkaner (2935) vor den Deutschen (2755) und den Argentiniern mit argentinischem Pass (2533).

Was die Briten anbelangt, so ist deren Zuwandererzahl mit 1498 Menschen nicht so hoch, was auch für Rumänen und Venezolaner gilt. Angesichts des Krieges in Osteuropa fanden 2022 auch viele Ukrainer auf die Inseln. Insgesamt steigt die Bevölkerungszahl auf den Balearen kontinuierlich an, auf Mallorca nähert sie sich in großen Schritten der Million.