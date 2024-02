Wer eine Reise tut, kann etwas erleben: Etwas Unangenehmes haben etwa 50 spanische Senioren auf Mallorca erlebt, die eigentlich in einem Viersternehotel in Calvià untergebracht werden sollten. Doch als sie aus Barcelona kommend auf der Insel trafen, erschraken sie: Sie wurden in ein Dreisternehaus namens Caribbean Bay in Arenal gebracht, das ihren Ansprüchen nicht im mindesten genügte.

Nach dem Aufstand wurden die Rentner nach anfänglichen Protesten der "Imserso"-Verantwortlichen schlussendlich in bessere Hotels an der Playa de Palma und in Palmanova gebracht. Die "Jubilados" sind im Rahmen des spanischen "Imserso"-Programms unterwegs, das staatlich subventionierte, also besonders günstige Senioren-Reisen innerhalb des Landes verkauft. Dieses Angebot ist in Spanien sehr beliebt, die Rentner vom Festland sind vor allem in den Wintermonaten im Mittelmeerraum unterwegs.