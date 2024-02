Die mallorquinische Hotelkette Iberostar geht einen Schritt in Richtung gelebte Nachhaltigkeit. In 15 Hotels der Insel werden jetzt essbares Besteck eingeführt. Erst einmal sollen Löffel und Strohhalme verzehrbar sein, gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt.

Das Besteck wird auf Basis von Reismehl gewonnen und ist glutenfrei sowie vegan. Die Teelöffel sollen in den Geschmacksrichtungen Schokolade und Biskuit erhältlich sein. Erdbeere, Zitrone, Minze, Schokolade und Vanille gibt es für die Strohhalme. Bis zu 30 Minuten sollen sie halten, ohne auseinanderzufallen. Die Idee für das essbare Besteck kommt von dem Start-up Gloop, das 2021 von den zwei jungen Spaniern Marta Maneja und Hernán Hernández ins Leben gerufen wurde. Die Idee kam den beiden inmitten der Corona-Pandemie. Doch trotz Krise boomte das Start-up. Kürzlich konnten sie dann die Kooperation mit der mallorquinischen Hotelkette abschließen. Neben den 15 touristischen Unterkünften auf den Balearen soll das essbare Besteck in insgesamt 35 Hotels in Spanien und in Portugal verwendet werden.