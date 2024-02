Das eng mit Mallorca verbundene Touristikunternehmen TUI hat die aus der Sicht seiner Kunden besten Hotels aus seinem Angebot für dieses Jahr vorgestellt. Laut einer Pressemittilung befinden sich drei dieser Häuser auf der Insel. Es handelt sich um das Grupotel Molins an der Cala Sant Vicente, das Grupotel Parc Natural & Spa an der Playa de Muro und das Hotel Son Matias Beach in Palmanova.

Die jährlich vergebenen TUI-Hotel-Awards werden am 4. März in Berlin zum Beginn der Tourismusmesse ITB vergeben. Andere prämierte Hotels finden sich neben Spanien in folgenden Ländern: Österreich, Zypern, Tschechische Republik, Ägypten, Deutschland, Griechenland, Indonesien, Italien, Malediven Portugal, Tansania, Türkei und USA. Die Tui-Global-Hotel-Awards sind eine jährliche Preisverleihung, bei der das Unternehmen im Namen ihrer mehr als 19 Millionen Gäste weltweit die Hotels in ihrem Reiseangebot auszeichnet, die im vergangenen Jahr herausragenden Service und Qualität geliefert hatten.