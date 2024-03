Der Vorstandsvorsitzende des mit Mallorca seit Jahrzehnten eng verbundenen Reisekonzerns TUI, Sebastian Ebel (geboren in Braunschweig, Deutschland, 1963), befürchtet, dass die Sättigung der Touristenströme zu einem echten Problem für die Balearen-Bewohner werden könnte. Er überträgt ihnen die volle Verantwortung dafür, zu entscheiden, wo die Grenze gesetzt werden soll. Vorerst sieht Ebel die wichtigste Aufgabe des von ihm vertretenen Unternehmens – dem Weltmarktführer im Reisegeschäft – darin, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten, indem es ein Besucherprofil einbringt, das zu den Zielen der Inseln passt.

Welche Erwartungen hat die TUI für die kommende Saison auf den Balearen?

-Es ist ganz offensichtlich, dass Spanien und insbesondere die Balearen im Sommer touristisch gesehen die Nase vorn haben. Dafür gibt es viele gute Gründe: politische Stabilität, Produktqualität, viele Verbesserungen in den letzten Jahren, was die Infrastruktur und die Hoteleinrichtungen betrifft ... Die Kunden verbringen ihren Urlaub gerne dort und wir von TUI sehen eine deutliche Steigerung der Nachfrage.

Mit wie vielen Touristen rechnen Sie?

-Intern sprechen wir davon, dass wir zwei Millionen erreichen werden, was eine erhebliche Steigerung wäre. Wichtiger als die Zahlen ist jedoch die Qualität der Besucher und dass sie sich gut auf das Reiseziel einstellen. Und es ist wichtig, dass sie sich nicht nur das Hotel leisten können, sondern auch ein Auto mieten, ins Restaurant gehen, Ausflüge machen... Das ist genau unser Ziel: Wir wollen All-inclusive verkaufen, aber wir wollen auch Kunden, die bei uns verschiedene Aktivitäten am Urlaubsort buchen.

Die Besorgnis über die Sättigung des Tourismus auf den Inseln wächst von Jahr zu Jahr. Befürchten Sie, dass die Obergrenze für die Ankünfte bereits überschritten ist?

-Das ist eine Frage, die ich nicht selbst beantworten möchte. Ich würde es vorziehen, wenn die Balearenbewohner sagen würden, wie viele Touristen sie haben möchten. Letztendlich sehen wir, dass die Inseln ein großartiges Produkt haben und dass die Menschen gerne ihren Urlaub dort verbringen. Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass wir den richtigen Kunden anlocken.Ohne Nachhaltigkeit wäre es sehr schwierig, unsere Tätigkeit aufrechtzuerhalten, also müssen wir sicherstellen, dass das, was wir tun, auch für die Menschen auf den Balearen wertvoll ist. Ob es am Ende zu viele oder zu wenige Touristen gibt, müssen die Einwohner selbst entscheiden.

Wird die Überfüllung auch für deutsche Touristen zu einem Problem?

-Die Zahl der Reisenden, die sich für Mallorca und die Balearen interessieren, nimmt stark zu, und das spricht für den guten Ruf dieser Region. Ich lebe nicht auf den Inseln, aber ich weiß, dass viele gute Entscheidungen getroffen wurden und ich glaube, dass sie auch in Zukunft getroffen werden, damit die Attraktivität des Archipels erhalten bleibt. Und für TUI ist es wichtig, dass wir die Vielfalt der Produkte, die wir den Kunden anbieten, erhöhen, sowohl für diejenigen, die 15 Tage in einem Hotel in Alcúdia verbringen und Ausflüge machen, als auch für diejenigen, die sich nur ein Wochenende leisten können.

Haben Sie diese Verbesserung der Qualität des Angebots bemerkt?

-Ich denke, dass die Inseln und Spanien im Allgemeinen recht gut dabei sind, die Qualität ihres Angebots zu erhalten und zu verbessern. Ich bin überzeugt, dass dies das Ziel ist, das alle auf den Balearen verfolgen. Jeder auf den Balearen verfolgt dieses Ziel. Wir wollen dafür sorgen, dass wir eine andere Art von Kunden haben, die auf den Inseln das finden, was sie wollen, denn die Vielfalt des Angebots ist auch groß.Ich erinnere mich daran, dass wir, als meine Kinder noch klein waren, gerne nach Menorca gefahren sind, das ein ganz anderes Produkt als Platja de Palma war.

Sehen Sie die Möglichkeit, die Ankünfte in der Nebensaison zu steigern?

-Natürlich, und das ist ein Grund, warum ich Sportereignisse wie den Palma-Marathon liebe. Unsere Aufgabe ist es, alle Arten von neuen Produkten anzubieten, um neue Kunden zu gewinnen und die Saison zu verlängern. Die Wetterbedingungen sind, wie sie sind, aber es gibt die Möglichkeit, andere Aktivitäten zu unternehmen: Vielleicht kann man den Regen zu einer bestimmten Jahreszeit nicht vermeiden, aber es gibt andere Alternativen, und es ist wichtig, diese für die Touristen bereitzuhalten, wenn das Wetter nicht gut ist.

Wird das Angebot der Balearen zu teuer für den Geldbeutel der Deutschen? Zumal sie sich mitten in einer Rezession befinden?

-Man sollte nicht unterschätzen, dass die Inflation in Spanien deutlich geringer war als in Mittel- und Nordeuropa. Auf den Balearen gab es einen starken Preisanstieg, ja, aber die Wahrheit ist, dass er in den Heimatstädten der Besucher größer war. Ich denke, es ist eher eine Frage des realen Werts des Produkts als des Preises: Solange in das Produkt und in die Verbesserung der Qualität des Angebots investiert wird, werden die Kunden weiterhin zufrieden sein. Ich wäre besorgt, wenn sich die Qualität des Angebots verschlechtern würde, aber wir stellen keine solche Verschlechterung fest. Im Gegenteil, die Zufriedenheit der Touristen ist sehr hoch. Ich habe während meiner gesamten Laufbahn erlebt, wie einige Reiseziele ihre Preise erhöht haben und im darauffolgenden Jahr wieder nach unten korrigieren mussten, deshalb sind wir immer in Verhandlungen mit den Hoteliers.

Was sind die Pläne der TUI für die weltweite Expansion?

-Die TUI wächst auf immer mehr Märkten, und wir sind nicht mehr nur ein europäisches Unternehmen: Wir expandieren auf der ganzen Welt, einschließlich des Fernen Ostens, so dass das Portfolio der Kunden, die wir ansprechen können, wächst.

Sie beklagen, dass einige europäische Politiker unfair gegenüber der Tourismusbranche sind. Haben Sie das Gefühl, dass sie verteufelt werden?

-Ich habe deutlich gemacht, dass viele Politiker den Wert, den der Tourismus mit sich bringt, nicht verstanden oder anerkannt haben. Denn ohne den Wohlstand, den er einem Reiseziel bringt, kann er nicht in Bildung investieren, er kann nicht in Nachhaltigkeit investieren, er kann nicht in die Reduzierung von Emissionen investieren... Wenn wir uns darauf beschränken, Dinge einfach zu verbieten, wird das nur dazu führen, dass die Menschen ärmer werden. Deshalb sollte der Tourismus in Europa als Vorteil und nicht als Nachteil gesehen werden. Wenn ich eine Bitte an die Regierungen Spaniens, Italiens oder Griechenlands hätte, dann wäre es, deutlich zu machen, was der wahre Wert des Tourismus ist, denn das haben nicht alle in Europa verstanden.