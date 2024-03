Der Flughafen Palma de Mallorca ist in der Kategorie der Airports, die pro Jahr zwischen 25 und 40 Millionen Passagiere abfertigen, vom internationalen Flughafenrat (ACI)mit dem Preis "Bester Flughafen Europas 2023” ausgezeichnet worden. Son Sant Joan hatte diesen Preis bereits für 2022 erhalten. Allerdings ist PMI nicht der einzige Flughafen, der jetzt wieder damit ausgezeichnet wurde. Auch die Airports Zürich, Kopenhagen und Mailand-Malpensa gelten als "beste Airports 2023" in dieser Größe.

Der Direktor des Flughafens Palma de Mallorca, Tomás Melgar, sagte dennoch, dass die Auszeichnung das "Ergebnis der großen Anstrengungen aller Mitarbeiter des Flughafens" sei. "Es ist sehr erfreulich, diesen Preis bereits zum zweiten Mal zu erhalten, insbesondere in der Zeit der Umbaus, in der wir uns befinden". Am Flughafen von Palma werden derzeit die Module A und D erweitert.

Insgesamt hat der ACI mehrere Airports des spanischen Aena-Netzes mit Preisen für die jeweils besten ihrer Größe ausgezeichnet. In der ersten Kategorie gewann der Airport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat als bester Flughafen mit mehr als 40 Millionen Passagieren (gemeinsam mit Rom-Fiumicino). Awards gingen ebenfalls an die Airports Alicante-Elche (15 bis 25 Millionen), Menorca und Girona-Costa del Sol (2 bis 5 Millionen).