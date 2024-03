Die seit Anfang Januar aufgenommenen Direktflugverbindungen von Palma nach Andorra bleiben bis Ende dieses Jahres bestehen. Geplant war eigentlich, die Linie nur bis Ende März aufrechtzuerhalten. „Aufgrund der hohen Auslastung in den vergangenen Wochen haben wir in Kooperation mit Air Nostrum beschlossen, die Verbindung nach Mallorca ganzjährig anzubieten“, erklärte der Tourismusminister des Fürstentums vor wenigen Tagen

Air Nostrum bietet aktuell drei Hin- und Rückfluge pro Woche von Freitag bis Sonntag an. Die Verbindung wird über die spanische Fluggesellschaft Iberia gehandelt, Tickets sind auf der Webseite www.iberia.com ab ca. 110 Euro pro Strecke buchbar.

Der Pyrenäen-Staat gilt dank seiner zahlreichen Ski-Stationen eigentlich als Winterreiseziel, ist zwischen Frühjahr und Herbst aber auch unter Wander- und Bergtouristen aus ganz Europa beliebt. Andorra liegt in einem Hochtal der Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien. Das Land wurde 1278 gegründet und ist heute mit rund 80.000 Einwohnern und 468 km² Fläche der größte unter den sechs Zwergstaaten in Europa. Es ist zudem das einzige Land der Welt, in dem zwei ausländische Amtsträger gemeinsam die Funktion des Staatsoberhauptes wahrnehmen. Der Bischof von Urgell aus Katalonien und der Präsident von Frankreich regieren in einer symbolischen Doppelherrschaft.