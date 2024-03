Das ist eine Neuerung, die viele Mallorca-Urlauber freuen wird. Die Lufthansa-Tochter Discover Airlines bietet ab dem Sommer ein Unterhaltungssystem an Bord an. Heißt: Wer auf die Insel fliegt oder zurück, kann im Flugzeug Filme und Serien gucken. Dafür hat die Fluggesellschaft jetzt eines ihrer Kurzstreckenflugzeuge mit einem neuen, weltweit einmaligen digitalen Unterhaltungssystem ausgestattet.

"Gäste erleben damit Bordunterhaltung der modernsten Art, mit großen Bildschirmen an jedem Sitzplatz, umfangreichen und personalisierten Inhalten sowie, ab 2025, High Speed Internet für alle. Das gesamte Angebot steht Passagieren kostenlos zur Verfügung", heißt es vonseiten der Airline dazu. Der umgebaute Airbus A320 mit dem Kennzeichen D-AIUQ fliegt ab Anfang April 2024 für einen Testzeitraum von mindestens drei Jahren und ist von außen durch den zusätzlichen Aufdruck „next level entertainment on board“ erkennbar.

Auf MM-Anfrage versicherte eine Sprecherin des Unternehmens: "Da wir im Sommer 14 Mal pro Woche allein nach Mallorca fliegen, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass der Flieger hin und wieder auch dort im Einsatz ist."

Die fest installierten Bildschirme haben eine Diagonale von 14 Zoll und bieten eine maximale Auflösung von 4K (3840x2160 Pixel). Die Steuerung erfolgt nutzerfreundlich und intuitiv per Touchscreen. Reisende können zudem eigene Geräte und Kopfhörer via Bluetooth mit dem Bildschirm koppeln. Durch eine optionale Abfrage lassen sich Inhalte personalisieren und auf die individuellen Wünsche zuschneiden.

Neben einer großen Auswahl an Filmen, Serien, Podcasts, Spielen und einer Moving Map in 3D, bietet die offene cloudbasierte IT-Plattform die Möglichkeit, zahlreiche Apps und Services einzubinden. Zu Beginn der Testphase stehen bereits Applikationen zur Verfügung, mit denen Reisende sich auf dem Weg in den Urlaub über ihre Destination – wie zum Beispiel Mallorca – informieren und Touren reservieren können.

Discover Airlines ist die erste Fluggesellschaft weltweit, die das Aerena Inseat System des Herstellers Aero installiert hat. Das Hamburger Startup ist ein Joint Venture von Lufthansa Technik und LG Electronics. Die Kooperation zwischen Aero und Discover Airlines wird vom Lufthansa Group Innovation Runway unterstützt, eine konzerninterne Initiative, die innovative Lösungsfindung innerhalb der Lufthansa Group sowie mit externen Partnern fördert.

„Wir sind stolz darauf, als erste Airline dieses besondere Unterhaltungssystem anbieten zu können. Discover Airlines Gäste erleben in diesem Flugzeug eines der modernsten Bordunterhaltungssysteme der Welt. Und wir arbeiten mit unserem Partner Aero daran, es noch weiter zu verbessern. Unser Ziel ist es, das neue System im Alltag zu testen und durch Rückmeldungen der Kundinnen und Kunden zu verstehen, wie sich das Reiseerlebnis weiter verbessern und personalisieren lässt,“ erklärt Maximilian Meintgens, Director Product & Marketing bei Discover Airlines.