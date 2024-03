Die Playa de Muro auf Malloca hat sich der Kampagne "Rauchfreie Strände, gesunde Strände" angeschlossen. Das ging am Dienstagmorgen aus einer Besprechung der Gesundheitsministerin Manuela García mit dem Generaldirektor für Küsten des Ministeriums für Meer und Wasserkreislauf, Carlos Simarro, der Generaldirektorin für psychische Gesundheit, Alicia González, und dem Bürgermeister von Muro, Miquel Porquer, hervor.

Laut Nachrichtenportal Cronica Balear gehört damit auch die Playa de Muro zum "Netzwerk rauchfreier Strände der Balearen", dem mittlerweile 50 Strände angehören. Bei der Veranstaltung waren auch der Präsident der Spanischen Vereinigung gegen Krebs der Balearen, José Reyes, und mehrere Freiwillige der Organisation anwesend. Ziel der Initiative ist es, den Tabakkonsum in gekennzeichneten Bereichen zu verhindern, gesunde Gewohnheiten zu fördern und die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, keinen Müll in natürlichen Räumen zu hinterlassen. Informationsplakate über das Verbot werden ab sofort an den Strandeingängen angebracht, um Besucher auf die neue Regel hinzuweisen.

Denn eine schnell im Sand entsorgte Zigarette sei nicht nur ein winziges Stück Abfall, was außer dem Aspekt für Sauberkeit und Ordnung nicht die Umwelt angreifen könne. Laut Simarro enthalten Tabakabfälle mehr als siebentausend giftige Chemikalien, die der Merresflora- und fauna Unheil anrichten. Bei der Kampagne handele es sich also nicht nur um eine Maßnahme, die Rauchern zugutekommt, sondern auch der Umwelt. Das Bewusstsein für die Auswirkungen des Tabakkonsums auf die Naturräume müsse dringend geschärft werden.

Gesundheitsministerin González betonte, dass mehr rauchfreie Strände gleichzeitig ein weiterer Schritt zur Bekämpfung des Tabakkonsums bedeuteten. Sie lade alle Gemeinden, die noch kein Rauchverbot an den Playas aufgestellt haben, dazu ein, sich dieser Initiative anzuschließen.

An diesen anderen Stränden auf Mallorca darf gar nicht mehr geraucht werden: Sant Joan (Alcúdia), Camp de Mar und Sant Elm (beide Andratx), Sa Platgeta (Artà), Es Carregador, Santa Ponça, La Romana und Platja dels Morts (alle Calvià), Cala Deià (Deià), Cala Ferrera, Cala Marçal, Cala Mitjana, Cala Sa Nau und S'Arenal de Portocolom (alle Felanitx), Cala Anguila (Manacor), El Molinar und Cala Estància (Palma), Playa Formentor, Albercutx, Cala Barquest und Cala Molins (alle Pollença), Playa de Son Bauló (Santa Margalida), Caló des Moro (Santanyí), Cala Galiota und Es Port (beide Ses Salines) sowie Playa del Mónaco (Sóller).