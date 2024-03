Wer von Nordrhein-Westfalen aus in den Mallorca-Urlaub starten will, kann in diesem Sommer aus einem noch größeren Angebot wählen. Am Köln Bonn Airport wird das Flugangebot auf die Insel noch größer sein als noch im Vorjahr. Vier Fluggesellschaften fliegen Palma de Mallorca an: Eurowings, Ryanair, Condor und LEAV. "Die Airlines fliegen bis Ende Oktober in der Spitze mehr als 80 Mal pro Woche auf die Insel", so ein Sprecher des Flughafens auf MM-Anfrage.