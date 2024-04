Wer auf Mallorca in einem Hotel an der beliebten Playa de Palma wohnt, möchte in der Regel gern auch mal in die malerische Altstadt der Insel-Kapitale kommen. Will man sich das Geld für einen Mietwagen sparen und dazu auch noch den Stress bei der Parkplatzsuche, gibt es mehrere Möglichkeiten, mit Bussen ins Zentrum zu kommen.

Am beliebtesten für die Fahrt von der Playa in die City ist der EMT-Bus der Linie 25. Touristen zahlen zwei Euro für die 20 bis 30 Minuten dauernde Fahrt, die teilweise auf der Flughafenautobahn vollbracht wird. Die Busse der Stadtwerke sind zum Teil modern, zum Teil aber auch angejahrteren Datums. Die Linie 25 hält in Palma am Kongresspalast, ehe sie über den Uferboulevard bis zur Kathedrale fährt. Der Rückweg an die Playa de Palma verläuft dann in einem Rundkurs über die Rambla und den Altstadtring Avenidas mit der Plaça d'Espanya (Frequenz: Montag-Freitag: alle 11 Minuten, Samstag: alle 15 Minuten, Sonn- und Feiertage: alle 18 Minuten).

Eine zweite Möglichkeit ist, ab dem Palma-Aquarium in den Bus mit der Nummer 35 zu steigen. Der fährt aber sämtliche Meeresviertel von Coll d'en Rabassa über Ciutat Jardí und El Molinar bis Portitxol ab, was bedeutet, dass sich die Fahrt etwas in die Länge zieht. Anders als die Linie 25 nimmt die Linie 35 auch nicht die "schnelle" Stadteinfahrt am Meeresufer, sondern über den Altstadtring Avenidas und die Plaça d'Espanya. Endhaltestelle ist Plaça de la Reina/Catedral am unterem Ende des Passeig des Borne (Frequenz: Montag-Freitag: alle 10 Minuten, Samstag: alle 12 Minuten, Sonn- und Feiertage: alle 15 Minuten).



Die Linie 23 ist eine Art Mischung aus der 25 und der 35. Sie führt zwar ab dem Aquarium als Express-Route über die Autobahn (wie die 25), nimmt dann aber den Altstadtring Avenidas (wie die 35) und endet an der Plaça d'Espanya (Frequenz: Montag-Samstag: alle 20 Minuten, Sonn- und Feiertage: alle 22 Minuten).

Wer in El Arenal absteigt, hat von dort aus auch die Möglichkeit in einen schnellen rot-gelben TIB-Bus zu steigen. Die Busse der Linie 504, die die Siedlungen Tolleric, Puig de Ros und Maioris mit der Plaça d'Espanya verbinden, verkehren etwa im Stundenrhythmus. Der Vorteil im Vergleich zu den EMT-Bussen ist, dass sie seltener richtig voll werden und erheblich schneller unterwegs sind. Die Fahrten sind dafür aber auch etwas teurer.