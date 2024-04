EasyJet läutet die Sommersaison auf Mallorca mit einem Paukenschlag ein: Die britische Billigfluggesellschaft erweitert ihre Flotte auf der Insel von sieben auf acht Flugzeuge und stockt die Sitzplatzkapazität um 7,9 Prozent auf 2,7 Millionen Sitze zwischen März und Oktober auf. Mit sechs neuen Routen ab Palma de Mallorca erschließt EasyJet zudem neue Märkte und bedient die gestiegene Nachfrage nach Urlaub auf der Baleareninsel. Nantes, Montpellier, Southampton, Belfast, Prag und Athen ergänzen ab sofort das Streckennetz, das auf insgesamt 32 Verbindungen anwächst.

Strategische Investition in den Standort Palma

Die Wiedereröffnung der Basis in Palma und die Stationierung eines zusätzlichen Flugzeugs unterstreichen die Bedeutung des mallorquinischen Marktes für EasyJet. "Palma ist für uns in Spanien eine große Wette", erklärt Javier Gándara, General Manager für Südeuropa. "Mit der Flottenvergrößerung steigern wir unsere Kapazität im Vergleich zu 2021 um fast 8 Prozent." EasyJet ist nicht der einzige Akteur, der auf Mallorca auf Wachstum setzt. Der Flughafen Palma verzeichnet insgesamt 33,2 Millionen geplante Sitzplätze für die Sommersaison, ein Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Flugbewegungen steigt um 7,1 Prozent auf 181.000.

Inlandsflüge stagnieren, internationale Nachfrage steigt

Während die Anzahl der Inlandssitzplätze stagniert, wächst die Nachfrage nach internationalen Verbindungen um 10,8 Prozent auf 26,1 Millionen Sitze. EasyJet trägt mit seinen neuen Routen und der Kapazitätserweiterung zu diesem Trend bei und positioniert sich als einer der wichtigsten Anbieter im Flugverkehr nach Mallorca.