Auf Mallorca wird es schon bald fünf zusätzliche Buslinien der Überlandgesellschaft TIB geben. Die Gefährte werden laut einer Pressemitteilung im Norden und Osten der Insel unterwegs sein, und das schon sehr bald und vor allem in Urlaubergebieten.

Die Linie 521 verbindet ab dem 26. April die bei Deutschen sehr beliebte Cala Mondragó mit Zwischenstopp in Portopetro mit Cala d'Or. Ab dem 2. Mai kann man Busse der Linie 425 benutzen, die in Cala Bona losfahren, Cala Millor, sa Coma und s'Illot anfahren und Porto Cristo erreichen. Am gleichen Tag startet die Linie 428 zwischen Porto Cristo und Cala d'Or.

Ebenfalls am 2. Mai beginnt der Betrieb der Linie 323, die die Fähren, die in Port d'Alcúdia ankommen, mit Alcanada verbinden, wo es bekanntlich einen der schönsten Golfplätze der Insel gibt. Und dann ist da noch die Linie 334, die Alcúdia mit dem berühmten Formentor-strand verbinden wird.

Die TIB-Gesellschaft unterhält ein dichtmaschiges Busnetz auf Mallorca. Jeder Winkel der insel wird angefahren, viele Ecken auch in den warmen Monaten direkt vom Flughafen mit den sogenannten Aerotib-Bussen.