Es gibt verschiedene Möglichkeiten, vom Flughafen von Mallorca mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Playa de Palma zu gelangen, ohne in die Innenstadt hinein zu müssen. Zunächst einmal ist da der Bus Nummer A2 des Stadtbetriebs EMT.

Dieser fährt über Can Pastilla die gesamte Hotelzone bis Arenal ab, und dies jeden Tag ab 6.15 Uhr morgens. Der letzte Bus fährt am 22.15 Uhr ab, in den Hauptverkehrszeiten ist alle halbe Stunde ein Gefährt unterwegs. Die Fahrt kostet für Touristen 5 Euro.

Eine weitere Möglichkeit, zum Ziel der Sehnsüchte zu gelangen, ist der Bus A51 der Überlandgesellschaft TIB. Der erste dieser auffälligen gelb-roten Busse fährt um 5.40 Uhr am Flughafen los.

Sie sind bis 23.40 Uhr im Stundentakt unterwegs, die nächste Haltestelle nach dem Flughafen ist allerdings erst in Arenal, bevor der Bus über Llucmajor bis Campos fährt. Hier ist es 40 Prozent billiger, mit der Kreditkarte beim Fahrer zu bezahlen.

Viel schneller, nämlich nur sechs Minuten lang, aber erheblich teurer (21 bis 26 Euro), ist die Fahrt im Taxi vom Airport in die Urlauberzone. Man muss allerdings manchmal längere Wartezeiten am Taxistand vor dem Flughafengebäude in Kauf nehmen. Zu ähnlich hohen Preisen fahren auch Uber-Gefährte vom Flughafen ins Feriengebiet.