Angesichts der Tatsache, dass es von Tag zu Tag wärmer auf Mallorca wird, überlegen sich viele Menschen, welchen Strand sie demnächst besuchen sollen und wo man dort gediegen essen kann. MM weiß, wo es was gibt und nennt fünf Küstenstreifen sowie Gastbetriebe, bei denen es sich nicht um einfache Buden handelt.

An der Playa de Muro und der sich anschließenden Playa de Alcúdia finden sich zahlreiche Essmöglichkeiten. Besonders schön ist es dort, wo man während des Essens die Füße im Sande ruhen lassen kann: Gemeint sind die Strandlokale Ponderosa Beach, Olimpia Oma & Opa und Can Gavella, die allesamt traditionelle Familienbetriebe sind. Sie befinden sich im Bereich Ses Casetes des Capellans.

Mehrere Strand-Restaurants finden ich auch im Norden der Insel in Port de Pollença. Dort liegt die allseits bekannte Playa de Albercuix. Dort kann man in erster Strandlinie in das Fischlokal Ca'n Pescador einkehren. Eine Alternative ist die Pizzeria Voramar. Auch das Lokal La Terraza, das zum bekannten Hotel Illa d'Or gehört, lohnt einen Besuch.

Am beliebten Strand von Santa Ponça kann man ebenfalls Lokale besuchen, die oberhalb des Chiringuito-Niveaus angesiedelt sind, etwa das direkt am Strandweg befindliche Beewi Santa Ponça oder das Beach-Restaurant Bar Empatheia.

Wer im Südosten des Eilands unterwegs ist, wird unter anderem in Cala d'Or fündig: An der Cala Petita befindet sich das Terrassenrestaurant des Hotels Cala d'Or. An der weiter nördlich gelegenen Cala Mendia liegt das auch gern von Deutschen besuchte Restaurant mit dem gleichen Namen.

Am Ende des Es-Trenc-Strandes in Sa Ràpita liegt das Restaurant des Club Náutico. Hier sind Paellas sehr beliebt. Ansonsten finden sich an dem kilometerlangen Küstenabschnitt nur einige wenige wieder abbaubare Bretter-Chiringuitos. Richtige Restaurants gibt es in Ses Covetes, etwa das Restaurant Noray. Am anderen Ende bei Colònia de Sant Jordi kann man das Illes Beach and Sunset besuchen.