Mit dem Beginn der Hauptreisezeit auf Mallorca nehmen auch kriminelle Machenschaften zu. In Sóller, dem beliebten Urlaubsort im Tramuntana-Gebirge, treiben immer mehr Taschendiebe ihr Unwesen. Einem Anwohner ist es gelungen, die Kriminellen während einer Tat zu filmen.

Auf dem Video sieht man genau, wie sich eine Gruppe von Betrügern an Mallorca-Urlauber heranpirscht. Eine Frau macht sich an dem Rucksack des Touristen zu schaffen und verdeckt ihre Tat dabei mit einer Art Heft oder Stadtplan. Die Gruppe bleibt dabei unerkannt, weil sie selbst als Urlauber getarnt ist. Ihre Kleidung und ihr Auftreten unterscheidet sich kaum von anderen Mallorca-Reisenden.

Vor allem rund um Sehenswürdigkeiten in Sóller und Port de Sóller werden die Kriminellen laut Polizei gesichtet. Dazu zählen die Plaça de sa Constitució, der beliebte Hafen von Sóller und auch der als "Rote Blitz" bekannte historische Zug. Meistens operieren die Taschendiebe zwischen 11 Uhr und 17 Uhr. Nach Aussagen der Polizei handelt es sich bei den meisten Verdächtigen um Rumänen, die geschickt in Menschenmengen agieren.

Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichet, sei Sóller im Nordwesten Mallorcas aktuell ein "attraktives Ziel für Taschendiebe". Das wissen auch die Beamten vor Ort. Die Polizei warnt Touristen und Einwohner gleichermaßen, wachsam zu bleiben und auf ihre Wertsachen zu achten. Die verstärkte Polizeipräsenz und die gezielten Operationen sollen dazu beitragen, die Sicherheit in Sóller zu erhöhen und die Aktivitäten der Taschendiebe einzudämmen. Wer beklaut wird, soll unverzüglich Anzeige erstatten und so helfen, die Delikte aufzuklären.

"Die Taschendiebe arbeiten professionell und effizient. Sobald sie eine Geldbörse erbeutet haben, entnehmen sie das Geld und entsorgen die Geldbörse, um die Rückverfolgbarkeit der gestohlenen Scheine zu erschweren. Trotz wiederholter Festnahmen werden die meisten Diebe freigelassen und setzen ihre kriminellen Aktivitäten fort", heißt es in dem Bericht.

Auch an anderen Orten der Insel sollten Urlauber vorsichtig sein, beispielsweise an den Stränden Mallorcas, belebten Plätzen oder Bussen. Auch im Taxi lauern Gefahren, wie dieser Fall zeigt: Ein Taxifahrer in Palma de Mallorca soll mehrere Urlauber, darunter einen Deutschen, um mindestens tausend Euro betrogen haben.